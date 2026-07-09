Nestlé promueve la circularidad creando sillas de terraza hechas con cápsulas usadas y posos de café

Nestlé, a través de su división de la Compañía para el canal HORECA, Nestlé Professional, ha lanzado una iniciativa que convierte cápsulas de café usadas y los posos de café en sillas de terraza para bares, cafeterías y restaurantes que forman parte de su red de clientes.

La Compañía tiene el objetivo de distribuir más de 2.000 sillas en el marco de esta iniciativa, ofreciendo a los clientes cuatro modelos de sillas funcionales y de diseño minimalista, inspirados en cuatro de sus marcas de café tostado para restauración más emblemáticas: Brasilia Medalla de Oro, que cuenta con una amplia presencia en toda la geografía española; Nescafé, referente mundial en el sector; Santa Cristina Maestría, marca muy relevante en Málaga; y Bonka, con gran distribución en Cataluña y Levante.



Las sillas de Brasilia Medalla de Oro y Nescafé, de color negro, se fabrican con más de 220 cápsulas de café por silla (40%) y un 57% de plástico reciclado, más un 3% correspondiente al color. Por su parte, los modelos diseñados para las marcas Bonka y Santa Cristina, en color blanco, se fabrican con un 65% de plástico reciclado y un 30% de posos de café. El 5% restante es el color.

“Con esta iniciativa, damos un paso más y ofrecemos a nuestros clientes soluciones funcionales con las que, además de dar una segunda vida al plástico de las cápsulas de café, les invitamos a ser parte del cambio hacia una economía circular”, explica Hugo Silva, Sustainability Lead en Nestlé España. “Es una iniciativa doblemente positiva, ya que también contribuye a concienciar sobre la importancia del reciclaje a los consumidores que se sienten a tomar un café”, comenta.

“Nuestro compromiso con la sostenibilidad va más allá de la taza de café; buscamos que los materiales que acompañan a nuestras marcas sean también respetuosos con el medio ambiente”, explica Cristina Herraiz, Marketing Manager en Nestlé Professional.

El nuevo mobiliario ya ha comenzado a instalarse en bares y restaurantes, así como en la terraza de las oficinas centrales de la Compañía ubicadas en Esplugues de Llobregat (Barcelona).

El proyecto se ha llevado a cabo en colaboración con Joluce, empresa especialista en reciclaje de plásticos, reforzando el compromiso de Nestlé con la economía circular. De hecho, se ha reducido un 28% la cantidad de plástico virgen en los envases desde 2018.