Nestlé, reconocida en los Premios InnovaCción de Promarca en la categoría de ‘Sostenibilidad’

Nestlé ha sido reconocida en la octava edición de los Premios InnovaCción en el sector de Gran Consumo que ha concedido Promarca. Con estos galardones se destacan las empresas que apuestan por la innovación y las mejores prácticas de la industria que favorecen el crecimiento del mercado, la competitividad, el empleo y la sostenibilidad del país.

En esta edición, Nestlé ha sido reconocida en la categoría de Sostenibilidad gracias a la apuesta de la compañía por la descarbonización de las rutas logísticas. La compañía ha desarrollado un proyecto para reducir la huella de carbono mediante la incorporación de vehículos eléctricos y el uso de camiones que ya emplean biocombustibles avanzados HVO, en colaboración con sus proveedores de transporte como son Repsol, Renault Trucks, Grupo Masiques, ID Logistics, Calsina Carré, Transportes Laredo, Jabil y Bernabeu.

Ha destacado por su proyecto de descarbonización de sus rutas de transporte, llevada a cabo en colaboración con sus proveedores logísticos.

El director general de Nestlé España, Jordi Llach, ha afirmado que “con este reconocimiento se destaca el firme compromiso de Nestlé con la sostenibilidad y con la reducción de nuestra huella ambiental. La innovación es esencial para transformar nuestro sector, pero solo es posible si la construimos junto a quienes nos acompañan cada día. Este proyecto ha sido posible gracias a la estrecha colaboración con nuestros proveedores logísticos, un ejemplo claro de cómo trabajar juntos genera un impacto positivo real”.

Proyecto

Nestlé puso en marcha en 2023 un proyecto piloto centrado en utilizar este biocombustible avanzado certificado producido, principalmente, a partir de residuos de aceites vegetales usados, tanto en dos camiones que transportan café verde del Puerto de Barcelona a la fábrica de Girona, como en otros cuatro megatrailers que realizan la ruta cerrada entre el centro logístico de la empresa en Guadalajara y la fábrica de Girona, para el transporte tanto de tarros de vidrio para su llenado, como de café soluble NESCAFÉ y cápsulas de NESCAFÉ DOLCE GUSTO.

Ante los buenos resultados conseguidos con este proyecto y centrado en el compromiso de Nestlé de avanzar hacia una alimentación sostenible, la compañía decidió ampliar el uso de estos biocombustibles a otras ocho rutas logísticas, en colaboración con sus proveedores logísticos.

De esta manera, en la actualidad, un total de 44 camiones, de diversos proveedores logísticos que trabajan con Nestlé, y que cubren diversas rutas logísticas ya utilizan este tipo de combustible, a los que se deben sumar 3 vehículos eléctricos. Como resultado, Nestlé ha evitado la emisión de 9.500 toneladas de CO2 equivalente anuales.