María Jesús Montero, candidata de Sánchez a la Junta de Andalucía, junto a Pepe Álvarez y Unai Sordo, los secretarios generales de UGT y CCOO, respectivamente, afines y sumisos al PSOE, en una de las manifestaciones del Primero de Mayo, que casi siempre ha celebrado su acto principal en Madrid. Este año se han ido a Málaga y hacen propaganda a favor del Gobierno de Sánchez en el primer día de campaña de las elecciones andaluzas.

UGT y CCOO, en Málaga, con Díaz y Montero, contra el PP, el primer día de campaña en Andalucía

La manifestación central del Primero de Mayo, que se ha celebrado este año en Málaga, apenas ha reunido a 20.000 personas, según datos de UGT y CCOO, en poco más de dos horas con la reivindicación de mejores salarios, una vivienda digna y asequible y la reclamación del respeto al derecho internacional y contra la guerra, todo ello en el primer día de campaña electoral en Andalucía. En el inicio de la campaña electoral en Andalucía no podía faltar a la manifestación del 1 de mayo el Gobierno de PSOE-Sumar, representado por la candidata Montero y la ministra Díaz, así como tampoco la ultraizquierda de Maillo (IU). Todo ellos adornado con gritos y consignas rituales como defensa de la sanidad pública, contra el presidente, Juanma Moreno (PP), y sobre «echar a la derecha» del Gobierno autonómico.

Bajo el lema «Derechos, no trincheras. Salarios, vivienda y Democracia», los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, han encabezado en Málaga más que manifestación por los derechos de los trabajadores por la continuidad del PSOE-Sumar, con Sánchez a la cabeza, en el Gobierno, que ha mandado como representación a vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

Pepe Álvarez y Unai Sordo trasladan el 1 de Mayo, que tradicionalmente celebran en Madrid, a Málaga para apoyar a Sánchez e intentar influir en las elecciones andaluzas

En este 1 de mayo, que es el primer día de campaña electoral en Andalucía, también están los candidatos a la Junta del PSOE, María Jesús Montero, «la mujer más poderosa que ha conocido la democracia en España», al menos, eso dice ella, y de Por Andalucía, Antonio Maíllo, que es el líder federal de IU, entre otros representantes.

La marcha, que ha recorrido una parte del centro de Málaga, ha terminado con la intervención de los secretarios generales de UGT y CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo, quienes han remarcado la necesidad de repartir la riqueza, aumentar los salarios y poner una solución al importante problema de la vivienda, sobre todo para los jóvenes. Eso sí, se lo piden a la oposición, PP y VOX, no al Gobierno que para eso ya forman parte ellos de su entramado político.

Los sindicatos UGT y CCOO plantean subidas salarias fijas a la empresa privada del 4% más otros tres puntos, alzas de sueldos que no reclaman ni para funcionarios ni empleados públicos

Los sindicatos instan a la patronal a que se siente a negociar un nuevo acuerdo salarial para los tres próximos años que sirva como guía en la negociación de convenios, planteando subidas fijas del 4 % anual, más otros 3 puntos en algunas bandas salariales más moderadas.

Además, UGT Y CCOO reclaman un pacto social y político, y una «intervención pública decidida» que garantice el acceso a una vivienda digna, ya que entienden que se ha convertido «en una emergencia social» al ser tratada «como un bien de especulación».

Pepe Álvarez ha señalado que hay que conseguir que la prioridad nacional sean «las mujeres y los hombres», ha abogado por volver a «plantar la batalla» por el control horario para que las empresas no sigan «abusando» y ha avanzado que si los precios siguen subiendo las dos organizaciones pedirán a mitad de año la subida del SMI.

Sobre la jornada de 37,5 horas, se ha mostrado convencido de que es una batalla que van a ganar y respecto al decreto de vivienda que se tumbó en el Congreso, lo ha calificado como una «vergüenza».

Unai Sordo y Pepe Álvarez, en «plan internacional»

Por su parte, Unai Sordo, que también ha expresado su rechazo a la guerra, ha advertido de que se puede generar una crisis global o un conflicto bélico mundial.

En materia de salarios ha dicho que «no hay mayor trinchera que no llegar a final de mes» y ha considerado que las subida media de los sueldos no es suficiente todavía para millones de familias.

Ha calificado como «un escándalo» la situación de la vivienda, que «condena» a la juventud: «Es un polvorín social», ha dicho.

Con más de cien actos convocados en toda España, CCOO y UGT han afrontado un Primero de Mayo más «reivindicativo» y de profundo calado político, olvidándose de los trabajadores españoles, con una perspectiva muy internacional, para lanzar «un grito contra la guerra y la exigencia de paz» en Palestina, Líbano o Irán. Intentan, como el Gobierno desviar a los trabajadores españoles de sus grandes problemas bajo el Gobierno de Sánchez: bajos sueldos, precariedad laboral, viviendas inaccesibles… en definitiva la realidad de una España que es líder de paro de la Unión Europea y la quinta por riesgo de pobreza y exclusión social.