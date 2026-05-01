Sánchez celebra el 1 de mayo con sus logros laborales: España, país con más paro de la UE y el quinto por riesgo de pobreza

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado este viernes los avances conseguidos en los derechos de los trabajadores y ha destacado que ha sido compatible con unos niveles de creación de empleo récord.

«Hubo un tiempo donde los derechos eran un privilegio. Hoy sabemos que muchas cosas no eran imposibles y que empleo y derechos pueden ir de la mano», ha destacado en un mensaje en redes sociales donde felicita el Primero de Mayo.

Sánchez apunta que España es el país de la Unión Europea que más crece, con 22 millones de personas ocupadas y un salario mínimo que duplica al de hace tan solo una década. Sánchez, sin embargo, se olvida de los datos que sonrojan a su gobierno en materia laboral.

España, el país líder de la Unión Europea por paro

Según el último informe de Eurostat, al oficina de la Comisión Europea para estadísticas, que recoge datos de cierre del primer trimestre del año, el paro general en España ascendió al 10,3% solo superado por Finlandia (10,5%). Según la EPA española, el desempleo ha vuelto a subir en España en el primer trimestre de 2026 y la tasa vuelve a rozar el 11%. La media de la UE queda en el 6%, y 0,3 puntos más para la zona euro.

España, líder de paro entre las mujeres

El Gobierno de PSOE-Sumar, que presume de feminista, pese a todos los casos de acoso sexual que asolan a los socialistas, algunos de ellos muy aficionados a fiestas con prostitutas, como el caso del exsecretario de organización, exministro de Fomento y mano derecha Sánchez, José Luis Ábalos, tiene las tasas más altas, y con mucha diferencia del paro en Europa tanto en mujeres como entre los jóvenes, al que Sánchez intenta acercarse con sus irrepetibles videos de TikTok. Quizás los jóevenes necesitarían de un presidente del Gobierno menos videos, menos sonrisas y más oportunidades para desarrollar su talento en España, algo que por ahora no es posible.

La tasa de paro femenino en zona euro asciende al 6,6%, porcentaje que baja al 6,2% en el conjunto de la UE. La tasa de para entre las mujeres en España sube hasta el 12,2%, casi el doble que en Europa.

España, líder por desempleo juvenil

La tasa de paro juvenil en la zona euro se eleva al 14,8 y sube al 15,8% en el conjunto de la Unión Europea. En España, otra vez esas cifras están muy por encima de la media comunitaria. El desempleo juvenil en España asciende al 26,8%, más de 10 puntos que en el resto de Europa, una diferencia que invita a preguntarse que hace el Ejecutivo de PSOE-Sumar comandado por Pedro Sánchez, su ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y sus dos sindicatos sumisos y afines, UGT y CCOO, por los jóvenes en España, porque algo deben de esta haciendo muy mal cuando los países comparables tienen de media 10 puntos menos de paro entre los jóvenes.

España, el quinto país de la UE con más riesgo riesgo de pobreza o exclusión social

En 2025, 92,7 millones de personas en la UE (el 20,9 % de la población) estaban en riesgo de pobreza o exclusión social . Estas personas vivían en hogares que experimentaban al menos uno de los tres riesgos de pobreza y exclusión social: riesgo de pobreza , privación material y social grave y vivir en un hogar con muy baja intensidad laboral.

Bulgaria registró el mayor porcentaje de personas en riesgo de pobreza o exclusión social (29,0%), seguida de Grecia (27,5%), Rumanía (27,4%), Lituania (26,7%) y España (26,3%) España esta muy por encima de la media de la UE y de sus países que por fuerza de sus economías son comparables, como Alemania, Francia o Italia. Por el contrario, los porcentajes más bajos se registraron en la República Checa (11,5%), Polonia (15,0%) y Eslovenia (15,5%), muy por debajo de los niveles de pobreza de la España de Sánchez.

En España cada día hay más pobres: un 18% más de hogares necesita del IMV para subsistir

El ingreso mínimo vital (IMV) llegó a 829.399 hogares en marzo, un 18 % más que hace un año, con una cuantía media de la prestación que se sitúa en los 543,1 euros al mes por hogar, por lo que la nómina total del tercer mes del año ascendió a los 495,6 millones de euros. Este dato lo único que demuestras es que pese a las grandes cifras macroeconómicas de las que hace gala el Gobierno PSOE-Sumar cada vez son más los hogares españoles que necesitan ese subsidio para no caer en la exclusión social, es decir, que pese a crecimientos de más del 2% del PIB, en España cada día hay más pobres.

Según el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en un comunicado, en dichos hogares viven 2,53 millones de personas, de las cuales 1,03 millones son niños y adolescentes.