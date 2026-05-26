Nestlé Waters impulsa la restauración ecológica de turberas clave en la Reserva de la Biosfera de La Siberia

En su objetivo de reforzar su compromiso con la gestión de los recursos hídricos y la conservación de los ecosistemas locales, Nestlé Waters ha impulsado la restauración de tres turberas -humedales remanentes de zonas mediterráneas de gran importancia ecológica- situadas en la Reserva de la Biosfera de La Siberia, en Badajoz, uno de los espacios naturales más singulares de la región.

La iniciativa se ha desarrollado gracias a la colaboración de Nestlé con la Universidad de Extremadura y el Centro de Desarrollo Rural La Siberia – CEDER La Siberia. Dichas turberas se caracterizan por ser humedales de gran importancia ecológica al retener agua, ayudar a regular el ciclo hídrico y almacenar carbono, a la vez que contribuye a frenar el cambio climático.

“Con esta actuación, la primera de otras muchas que llevaremos a cabo con nuestros partners como son la Universidad de Extremadura y CEDER La Siberia, contribuimos a conservar este ecosistema único en España que es la Reserva de la Biosfera La Siberia. Es un proyecto alineado con los compromisos de Nestlé Waters de generar un impacto positivo en el entorno y la comunidad local”, ha señalado Iván Álvarez, responsable de Sostenibilidad de Nestlé Waters.

Estos ecosistemas han sido objeto de investigación durante los dos últimos años por parte del grupo de investigación ‘BIOLRETACO’ de la Universidad de Extremadura como parte del ‘Plan Complementario para la Biodiversidad’*. Según ha destacado Tomás Rodríguez Riaño, coordinador de dicho grupo de investigación, “hemos llevado a cabo el estudio más completo realizado hasta la fecha sobre las turberas extremeñas. La investigación pone de manifiesto que las turberas de Extremadura constituyen hábitats clave para la conservación de la biodiversidad mediterránea, aunque actualmente se encuentran en clara regresión. La colaboración de la Universidad, Nestlé y CEDER es, por tanto, fundamental para garantizar la conservación futura de estos hábitats altamente vulnerables”.

Actuaciones

En concreto, este proyecto se centra en las turberas de la Umbría del Madroñal, Sotogordo y el Trampal de Las Navas, todas ellas situadas en el término municipal de Herrera del Duque donde la Compañía cuenta con su planta de NESTLÉ AQUAREL. Estos tres enclaves presentan problemas comunes como son la pérdida de nivel freático, la degradación del suelo y la regresión de especies vegetales clave, entre otros.

De esta manera, se han implementado una serie de actuaciones integradas de restauración ecológica, mejora hidrológica, gestión de la vegetación y control de la presión faunística.

Dichas intervenciones están orientadas a recuperar la funcionalidad ecológica de estos humedales, favorecer la regeneración natural de especies clave, estabilizar el régimen hídrico, reducir los impactos derivados de la presión de los herbívoros sobre la vegetación, así como poner en valor estos enclaves mediante infraestructuras ligeras de interpretación y educación ambiental.

“Estas nuevas infraestructuras permitirán organizar jornadas y visitas para grupos escolares, convirtiendo este espacio natural en un aula abierta al aprendizaje. De este modo, se reforzará el vínculo entre la naturaleza y la educación medioambiental, al tiempo que se fomentará la sensibilización sobre la importancia de conservar unos hábitats tan singulares como son las turberas de nuestro entorno”, ha declarado Rosa María Araujo, presidenta de CEDER La Siberia.

Acuerdo de colaboración

Este proyecto se enmarca dentro del acuerdo de colaboración que han firmado hace unos meses Nestlé Waters, la Universidad de Extremadura y CEDER La Siberia que tiene como objetivo impulsar la conservación, la investigación, la educación ambiental y el desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera de La Siberia.

Mediante este acuerdo, empresa e instituciones sientan las bases para una colaboración estable orientada a conservar los ecosistemas del territorio, promover la investigación aplicada y generar oportunidades de desarrollo socioeconómico en esta región.

A través de este acuerdo, las tres entidades cooperarán en ámbitos clave como la monitorización y mejora de los ecosistemas, incluyendo flora, fauna y hábitats prioritarios; impulsarán la investigación científica; llevarán a cabo asesoramiento técnico en conservación y restauración de espacios naturales; fomentarán un programa de educación y sensibilización ambiental, a la vez que crearán y mejorarán infraestructuras de uso público como rutas señalizadas y paneles interpretativos.

De esta manera, se refuerza el compromiso con la conservación del patrimonio natural de un territorio único, diverso y esencial para el equilibrio ecológico y social en Extremadura.