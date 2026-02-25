Neuberger Berman lanza un fondo de renta fija de corta duración orientado a generar ingresos estables

Neuberger Berman ha presentado el Neuberger Berman Short Duration Income Fund, un nuevo fondo de renta fija concebido para ofrecer generación eficiente de ingresos manteniendo una exposición limitada al riesgo de duración.

El fondo se apoya en la experiencia de la gestora en estrategias multisegmento de renta fija y pone el foco en oportunidades situadas en el tramo corto de las curvas de tipos de interés. La cartera invertirá principalmente en deuda con grado de inversión, aunque dispondrá de flexibilidad para incorporar de forma táctica una exposición moderada a emisiones high yield cuando las condiciones de rentabilidad y riesgo resulten favorables.

El objetivo del vehículo se centra en proporcionar retornos consistentes ajustados al riesgo mediante una gestión activa basada en el análisis de valor relativo entre distintos segmentos investment grade, en un entorno de mercado caracterizado por la volatilidad y la incertidumbre sobre la evolución futura de los tipos de interés.

La estrategia estará gestionada por un equipo senior integrado por Ashok Bhatia, David Brown, Michael Foster y Matthew McGinnis, respaldados por la plataforma global de renta fija de la firma y una red internacional de más de 200 profesionales de inversión.

Ashok Bhatia, CIO de renta fija de Neuberger Berman, destacó que la amplia trayectoria de la gestora en la gestión de activos de renta fija permite lanzar soluciones adaptadas a inversores que buscan limitar la sensibilidad a los tipos sin renunciar a niveles atractivos de rentabilidad. Por su parte, José Cosío, responsable global de intermediarios, señaló que los inversores demandan cada vez más estrategias de ingresos capaces de resistir entornos de mercado complejos, objetivo al que responde este nuevo lanzamiento.