Nicolás Fernández (Evolution Group) analiza el cambio de paradigma en los medios de comunicación debido a la IA

La irrupción de la inteligencia artificial está transformando por completo el modelo de negocio de los medios de comunicación. Así lo explica Nicolás Fernández, Publisher Manager de Evolution Group, en su regreso a H2oh!, el pódcast tecnológico de Hadoqmedia, presentado por Gonzalo Gómez del Estal y Jaime Diego, donde advierte de que «todo aquel editor que siga arraigado al modelo tradicional puede decir que su modelo está ya muerto o muriendo».

Fernández describe un ecosistema en el que cada clic, impresión y recomendación automatizada forman parte de un engranaje en plena mutación, impulsado por la IA y por nuevas formas de entender la publicidad programática. El experto subraya el giro de los editores hacia la publicidad contextual y automatizada, en la que «el tiro y la impresión cada vez son más personalizados, más íntimos» y mucho más ajustados a los gustos del usuario.

En ese contexto, Evolution Group participó recientemente en el evento Italy Intersections 2025, donde compartió dos paneles centrados en la necesidad de que los editores se conviertan en empresas de medios integradas. Allí, explica Fernández, se reunieron publishers, compañías tecnológicas y anunciantes «para encontrar puntos en común y explorar nuevas posibilidades» en un entorno marcado por la IA, con el objetivo de que toda la industria avance de forma coordinada.

Uno de los grandes puntos de fricción del momento es el impacto de AI Overviews y AI Mode en Google. Lejos de verlos como una amenaza, Fernández sostiene que «no es algo que haya que temer, simplemente cambian las reglas del juego» y que el reto ahora pasa por entender cómo conseguir que la propia IA «te cite y convertirla en un aliado que te dé más visibilidad».

En el episodio, el Publisher Manager de Evolution Group insiste en que la prioridad de los medios debe ser dejar de conformarse con «ser encontrados» para centrarse en «ser elegidos». Eso implica trabajar el SEO técnico, la experiencia de usuario y un modelo publicitario menos intrusivo, apoyado en analítica avanzada y en un conocimiento profundo de la audiencia: qué contenido consumen, cuánto tiempo permanecen y desde qué dispositivos.

Fernández también destaca el papel del vídeo y habla de Merlino, la solución de IA generativa de Evolution Group que convierte artículos editoriales en piezas de vídeo listas para redes sociales. La herramienta, explica, permite «producir más contenido en menos tiempo» e incluso clonar la voz del embajador del medio para mantener su identidad sin disparar los costes de producción.

De cara a los próximos años, Evolution Group sigue apostando por la innovación desde su hub tecnológico en Italia, en colaboración con la Universidad de Salerno, con el objetivo de convertirse en una tech company 360 para editores. «La IA no es un enemigo, es un aliado. La clave está en usarla con buenas prácticas y con una filosofía periodística que prevalezca sobre la tecnología», concluye Fernández.