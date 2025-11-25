Pictet AM incorpora a Mariana Lladó en su equipo de España, Portugal y Latinoamérica

Pictet Asset Management ha sumado un nuevo fichaje para sus operaciones en España, Portugal y Latinoamérica, bajo la supervisión de Gonzalo Rengifo Abbad, director general para Iberia y Latam, y de Tiago Forte Vaz, responsable de Latinoamérica y Portugal.

La gestora ha incorporado a Mariana Lladó Diaz-Agero como client relationship and servicing officer en su oficina de Madrid. Llega procedente de KPMG España, donde durante los últimos tres años se desempeñó como consultora sénior en gestión de riesgos financieros, participando en proyectos relacionados con banca de inversión, titulizaciones, cumplimiento regulatorio y eficiencia de costes. Antes de su etapa en KPMG, trabajó en Amundi y en Ahorro Corporación Financiera dentro de áreas vinculadas al análisis, soporte comercial y mercados de capitales.

Graduada en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad CEU San Pablo, Lladó expresó su entusiasmo por unirse al equipo de Pictet AM, destacando la solidez profesional y los valores de la firma. Por su parte, Gonzalo Rengifo afirmó que esta incorporación refuerza el compromiso de la gestora con atraer talento preparado para afrontar los retos futuros. También señaló que Lladó contribuirá al crecimiento de la compañía tanto en España como en Portugal y Latinoamérica, mercados donde Pictet AM identifica un fuerte potencial de desarrollo en los próximos años.