PSOE y PP dicen que hay consenso para contratar un eventual por grupo

El acuerdo de la Mesa de las Cortes, oída la Junta de Portavoces, de ofrecer a cada grupo parlamentario la posibilidad de contratar a una persona eventual para desarrollar sus funciones motivó hoy una polémica entre Pablo Fernández (Podemos) y los portavoces de los grupos mayoritarios, Luis Tudanca (PSOE) y Raúl de la Hoz (PP), quienes afirmaron que se adoptó por consenso y que beneficia al Mixto.

Durante las comparecencias que siguieron a la Junta de Portavoces, Pablo Fernández informó de este acuerdo de la Mesa, aseguró que en ningún momento se planteó en la reunión de portavoces y rechazó de manera continuada que sea una petición del Grupo Mixto (Podemos, UPL, Vox y Por Ávila). “Es un gasto innecesario”, aseveró.

“Si dicen que lo ha pedido el Grupo Mixto es una mentira”, aseguró Fernández, que enmarcó la decisión en una compensación al Grupo Popular por la pérdida de 13 procuradores en esta legislatura, en un argumento que negó después De la Hoz, quien sostuvo que una nueva contratación, que la pueden hacer o no los grupos, beneficia a los más pequeños.

Pablo Fernández se mostró muy duro en su critica con esa decisión de la Mesa y denunció la “utilización de las Cortes como una agencia de recolocación” del PP, excluyó al PSOE, y de Ciudadanos. “Es un dislate”.

“Es una polémica artificial”, valoró De la Hoz, que insistió en que se decidió con consenso de todos los grupos y en que beneficia a los más pequeños, idea en la que más tarde incidió también Luis Tudanca, que igualmente manifestó que el acuerdo era de todos y que surgió de las necesidades planteadas por el “variopinto” Grupo Mixto.

El portavoz del Grupo Popular recordó a Fernández que si no están de acuerdo no realicen esa contratación y subrayó que en el PP no han cubierto un puesto eventual al que tiene derecho el vicepresidente primero ni tampoco dos dedicaciones exclusivas de las que tienen asignadas.