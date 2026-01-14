Rothschild & Co Asset Management refuerza su equipo comercial en España

Rothschild & Co Asset Management reafirma su ambición comercial en el mercado español con la incorporación de Tirso de Linos como Sales Manager en la oficina de Madrid. Tirso aportará sus más de 10 años de experiencia en el sector financiero a la estrategia de crecimiento y desarrollo comercial de la cartera de clientes institucionales de la sociedad gestora Rothschild & Co, junto a Natalia Ortega Aguirreche y bajo la responsabilidad de Lorenzo Gallardo, Country Head de Iberia.

Esta contratación es parte de una estrategia de crecimiento en toda la zona del sur de Europa, que representó el 38% de la captación neta de la sociedad gestora en 2025. «Hemos logrado una captación neta de más de 2100 millones de euros en el sur de Europa durante los últimos 12 meses. Esta contratación supone un paso más en el refuerzo estratégico de la sociedad gestora en este mercado de gran potencial», destaca Alessio Coppola, Head of Sales Southern Europe.