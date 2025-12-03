Santalucía AM estudia abrir el acceso a sus inversiones alternativas

Carlos Babiano, director general de Santalucía Asset Management, adelantó durante la presentación del informe anual de perspectivas macro y financieras que la gestora ampliará su gama de productos en 2026, con nuevos desarrollos tanto en mercados públicos como privados.

En el ámbito de los activos privados, Babiano señaló que el principal vehículo con el que cuentan es Santalucía Inversiones Alternativas, gestionado por AltamaCAM Partners. Este fondo de capital riesgo evergreen, que invierte en private equity, venture capital, inmobiliario, infraestructuras y deuda privada, ha construido una cartera cercana a los 500 millones de euros. La intención de la firma es abrir su acceso a clientes minoristas en 2026, para lo cual están evaluando la vía más adecuada. La idea, explicó, sería avanzar hacia una “democratización tutelada” de los mercados privados, ofreciendo algún tipo de garantía o herramientas que mejoren la liquidez y mitiguen el riesgo para el inversor.

Babiano también anunció el lanzamiento de un fondo de inversión libre dirigido a profesionales, centrado en diversas estrategias de crédito, en el que la aseguradora prevé invertir alrededor de 100 millones de euros. Además, la gestora está valorando la creación de un vehículo ligado al oro y otros metales preciosos para facilitar el acceso de los clientes a este tipo de activos.

Un entorno de menor volatilidad con Santalucía AM

Las nuevas iniciativas se plantean para un año que Santalucía AM prevé relativamente estable desde el punto de vista macroeconómico, sin recesión y con una volatilidad cíclica más contenida. Agustín Bircher, director de Inversiones de la gestora, comentó que el escenario base sigue siendo de desaceleración, pero no de contracción, lo que mantiene el tono positivo en los mercados de renta fija y variable.

A medio plazo, añadió, los aranceles impulsarán una reconfiguración de los flujos comerciales hacia mercados alternativos a Estados Unidos, generarán presiones inflacionistas y afectarán al consumo doméstico. En Europa, persiste una trayectoria desigual: España, Polonia y Países Bajos muestran una evolución favorable, mientras que Alemania permanece estancada y Francia registra un deterioro progresivo.

Sobre los tipos de interés, Bircher destacó que los bancos centrales, especialmente el BCE, “han realizado un buen trabajo en contener la inflación”. Para 2026, no esperan variaciones relevantes en la tendencia, con precios estabilizados en torno al 2% en la eurozona y alrededor del 2,4% en Estados Unidos.