Santander Private Banking incorpora a Miguel López como especialista en inversiones alternativas

Santander Private Banking ha reforzado su equipo de Productos & Soluciones de Inversión con la incorporación de Miguel López como Product Specialist en inversiones alternativas. Su labor se centrará en asesorar a clientes Ultra High Net Worth y High Net Worth en este segmento de activos.

López llega procedente de Varianza, donde durante los últimos cinco años fue responsable de selección de fondos. Anteriormente trabajó en Deutsche Bank como funds specialist en Wealth Management y comenzó su carrera en Allianz Popular Asset Management como analista y selector de fondos y ETF.

En el ámbito académico, se graduó en Análisis Económico y cuenta con un Máster en Banca y Mercados Financieros por la Universidad Carlos III de Madrid, así como un Máster en Finanzas por la Universidad Pontificia Comillas (ICAI-ICADE). Actualmente es candidato al Executive MBA 2027 en IESE Business School y posee las certificaciones CFA y CAIA.

El nuevo fichaje se integra en el equipo de Íñigo Gallastegui, responsable de Producto y Estrategia de Inversión y Servicios de Asesoramiento, y de Cristina Tejedor, responsable de Inversiones Alternativas.

La incorporación de López se produce en un momento en que Santander ha reorganizado su negocio de alternativos. Desde octubre de 2024, la entidad unificó la gestora Santander Alternative Investments (SAI) y la plataforma Investment Platform Unit (IPU) bajo el paraguas de SAI, con Carlos Manzano como CEO y Luis García Izquierdo como responsable global de Alternativos.