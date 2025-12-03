Schroders ficha a Tom Stephens para liderar su estrategia global de ETF

La gestora Schroders ha anunciado un nuevo movimiento estratégico destinado a reforzar su presencia en el mercado de ETF. Según comunicó la firma, el objetivo del nombramiento es “acelerar aún más la expansión de la compañía ante la fuerte demanda de soluciones de gestión activa en este segmento, que continúa creciendo con rapidez”.

Tom Stephens asumirá la responsabilidad de diseñar y ejecutar la estrategia global de ETF de la gestora, abarcando áreas como el desarrollo de productos, la infraestructura operativa, la distribución y la relación con clientes. Se incorporará el próximo 5 de enero, procedente de JP Morgan Asset Management, donde ha pasado los últimos ocho años como responsable internacional de mercados de capitales especializado en ETF.

El anuncio se produce tras el lanzamiento, a comienzos de este año, de los dos primeros ETF activos de Schroders en Europa, un paso significativo en la ampliación de su oferta.

Matt Oomen, responsable global del área de clientes de la firma, destacó que estos nuevos productos permiten a la gestora llegar a un espectro más amplio de inversores. “El profundo conocimiento de Tom y su liderazgo en el mercado de ETF será clave para responder al creciente interés de los clientes en este tipo de soluciones”, señaló.