Se lanza el libro de Jesús Díaz Barrientos “Expansión empresarial: cómo crecer con sentido”, el manual definitivo para descubrir las claves del crecimiento empresarial

El escritor y directivo Jesús Díaz Barrientos presentó ayer en el Café Comercial de Madrid su última obra: “Expansión empresarial: cómo crecer con sentido”. El manual ofrece a directivos, emprendedores, académicos y, en general, a cualquier interesado en la cultura de gestión empresarial, un mapa claro para hacer crecer sus compañías de manera sostenible a futuro, con un enfoque estratégico y con coherencia con su propósito corporativo.

El libro aborda la expansión empresarial desde una perspectiva práctica y estratégica, combinando experiencia directa del autor con el análisis de cómo compañías referentes a nivel global han afrontado sus procesos de crecimiento. A lo largo de la obra se tratan aspectos clave como el análisis del entorno y del negocio, la planificación financiera, la definición de objetivos, el desarrollo de la estrategia, la gestión del talento y la cultura organizacional, así como el papel de la tecnología y la gestión del riesgo, todo ello apoyado en casos reales. Además, incluye 16 entrevistas a directores generales y directivos de importantes empresas nacionales e internacionales de diversos sectores, que comparten sus criterios y visión sobre las claves del crecimiento de las organizaciones.

En la presentación de la obra, a la que acudieron diferentes personas del mundo de la empresa, los medios de comunicación y el ámbito académico, Jesús afirmó: “La obra es un manual cercano, divulgativo y esclarecedor de las que, junto con los prestigiosos colaboradores que participan en la obra, considero que son las principales claves del crecimiento empresarial en un contexto complejo y competitivo. Es un fiel reflejo de los años de experiencia propia en la gestión de empresas de distinto tipo y está pensado para que sea válido tanto directivos con una larga carrera como para jóvenes emprendedores. Es, en definitiva, el libro que me hubiera gustado tener en mi mesa en momentos difíciles en las organizaciones en las que he trabajado”.

“Expansión empresarial: cómo crecer con sentido” cuenta con la colaboración de Alberto Roldán, Luis Muñoz, Juan Pablo Aranda y Jaime de Nardiz, así como entrevistas y análisis de la gestión de más de 30 compañías nacionales e internacionales de diversos sectores. El libro ya está disponible para su compra en Amazon.