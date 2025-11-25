Solventis refuerza su equipo con dos incorporaciones clave desde EDM

La empresa Solventis ha fortalecido sus áreas estratégicas con la llegada de dos profesionales procedentes de EDM. Julio Añoveros Terradas se suma como socio al departamento de Wealth Management, aportando más de tres décadas de trayectoria en banca privada y gestión patrimonial. Por su parte, Johan Svensson, con una experiencia similar en mercados financieros nacionales e internacionales, asumirá la dirección de Renta Variable Global en Solventis SGIIC SA.

Añoveros Terradas comenzó su carrera en Banif Banqueros Personales (Grupo BCH) como gestor de carteras, para después incorporarse a Banco Urquijo como subdirector de Banca Privada en Cataluña. Entre 2001 y 2013 ocupó la dirección regional de Banca Privada en Arcalia Patrimonios, perteneciente al grupo Bancaja, que integraba Bancaja y Banco de Valencia. Más adelante lideró la oficina de Barcelona de Banco Espírito Santo y, desde 2016 hasta su reciente salida, fue socio director de EDM Wealth Management.

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Barcelona, cuenta con un Máster en Asesoría Fiscal del Instituto de Empresa y la certificación EFPA. Según ha señalado, su incorporación supone “una oportunidad para contribuir al crecimiento de Solventis, aportando experiencia en gestión patrimonial dentro de un equipo ágil, independiente y con profundo conocimiento del mercado”.