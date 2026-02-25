STIHL conmemora 100 años de historia marcados por la innovación y el liderazgo global

STIHL, la compañía multinacional y líder en la fabricación de máquinas para el jardín, el campo y el bosque,

celebra durante este 2026 sus 100 años de historia, un hito que marca un siglo de innovación, ingeniería y

compromiso con las personas y los profesionales. Bajo el lema “Nacidos para la naturaleza. Contigo desde

1926”, la compañía conmemora su trayectoria poniendo en valor su legado y, al mismo tiempo, reafirmando

su visión de futuro basado en un liderazgo tecnológico dual, de batería y gasolina.

A lo largo de estos 100 años, STIHL ha desarrollado productos nacidos en contextos económicos y sociales

cambiantes, que han trascendido su función original y se han convertido en auténticas curiosidades de la

ingeniería. Desde motores para lavadoras fabricados durante la crisis de los años 30, pasando por tractores

ligeros, remolques para agrupar y clasificar madera, motores para karts, una sierra de hielo capaz de cortar

hasta 60 cm de espesor en tan solo unos segundos, o una descortezadora portátil diseñada para ser utilizada

por una sola persona. Productos que reflejan el espíritu pionero de la compañía y su capacidad para dar

respuesta a necesidades concretas, reforzando su carácter innovador y su conexión con el trabajo real.

Lo que comenzó en 1926 como un pequeño taller en Stuttgart es hoy una compañía global y un referente

mundial del sector, con presencia actualmente en más de 160 países. Con una sólida implantación en España

desde 1985, STIHL ha desarrollado soluciones pensadas para facilitar tanto el trabajo profesional como

las tareas de los propietarios de jardines y huertos, siempre desde una relación respetuosa y responsable

con el entorno natural.

En el año que celebra su centenario, STIHL refuerza su apuesta por la innovación y la sostenibilidad. La

tecnología de batería gana cada vez más peso en el porfolio de la compañía, sin renunciar a la excelencia

de sus soluciones de gasolina, que continúan siendo clave para determinados usos profesionales. Esta

convivencia tecnológica define el presente y el futuro de la marca.

“Cumplir 100 años supone una enorme responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad para reafirmar

quiénes somos y hacia dónde vamos”, señala Bernd Hullerum, CEO de STIHL España y Portugal. “Miramos

al futuro con ambición, con el objetivo de seguir liderando la transformación del sector y acompañar a

nuestros usuarios en los nuevos retos que plantea el cuidado de la naturaleza”.

España, un mercado en crecimiento en la historia de STIHL

El centenario coincide con un momento especialmente positivo para STIHL España. La filial continúa

reforzando su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, con un fuerte crecimiento en la categoría de

máquinas de batería.

“En España, este centenario coincide con un momento especialmente positivo, marcado por el crecimiento

sostenido de nuestra gama de máquinas de batería. Un avance que refleja la confianza de nuestros clientes,

el compromiso del equipo y el papel clave de una red de distribuidores altamente especializada, orientada

al desarrollo de soluciones cada vez más eficientes y sostenibles para el mercado nacional”, afirma Bernd

Hullerum.

Nuevos lanzamientos para celebrar un siglo de historia

Para conmemorar sus 100 años, STIHL ha preparado una edición especial con unidades limitadas de su

icónica motosierra profesional, la MS 500i Centennial Edition, la primera motosierra de gasolina del mundo

producida en serie con inyección electrónica, un hito tecnológico que marcó un antes y un después en el

sector. Esta edición especial estará disponible online y en algunas tiendas especialistas STIHL y simboliza

el ADN innovador de la marca, su capacidad de ingeniería y su vocación por ofrecer el máximo rendimiento

a los profesionales más exigentes. Para poder tener en primicia información de cuándo estará a la venta,

desde hace unas semanas los interesados en tener esta exclusiva máquina, pueden inscribirse a través de

su web stihl.es.

Además, STIHL ha preparado otros lanzamientos especiales a lo largo del año. Junto a nuevas innovaciones

en el ámbito de la batería, la compañía presentará también productos de gasolina. A estas novedades se

suman también las espadas conmemorativas del 100 aniversario y una colección exclusiva de ropa outdoor

diseñada para la ocasión que rinde homenaje a la historia de la marca.

A lo largo de 2026, STIHL celebrará su centenario con distintas iniciativas a nivel internacional dirigidas

a empleados, distribuidores y usuarios, junto a una oferta de productos conmemorativos y promociones

especiales a través de su tienda oficial. Estas acciones se completan con una web exclusiva del aniversario,

que invita a recorrer los primeros 100 años de la compañía y a descubrir su presente y su futuro, poniendo

en valor las personas, los valores y la innovación que han convertido a STIHL en un referente mundial

desde 1926.