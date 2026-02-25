STIHL conmemora 100 años de historia marcados por la innovación y el liderazgo global

STIHL, la compañía multinacional y líder en la fabricación de máquinas para el jardín, el campo y el bosque,
celebra durante este 2026 sus 100 años de historia, un hito que marca un siglo de innovación, ingeniería y
compromiso con las personas y los profesionales. Bajo el lema “Nacidos para la naturaleza. Contigo desde
1926”, la compañía conmemora su trayectoria poniendo en valor su legado y, al mismo tiempo, reafirmando
su visión de futuro basado en un liderazgo tecnológico dual, de batería y gasolina.
A lo largo de estos 100 años, STIHL ha desarrollado productos nacidos en contextos económicos y sociales
cambiantes, que han trascendido su función original y se han convertido en auténticas curiosidades de la
ingeniería. Desde motores para lavadoras fabricados durante la crisis de los años 30, pasando por tractores
ligeros, remolques para agrupar y clasificar madera, motores para karts, una sierra de hielo capaz de cortar
hasta 60 cm de espesor en tan solo unos segundos, o una descortezadora portátil diseñada para ser utilizada
por una sola persona. Productos que reflejan el espíritu pionero de la compañía y su capacidad para dar
respuesta a necesidades concretas, reforzando su carácter innovador y su conexión con el trabajo real.
Lo que comenzó en 1926 como un pequeño taller en Stuttgart es hoy una compañía global y un referente
mundial del sector, con presencia actualmente en más de 160 países. Con una sólida implantación en España
desde 1985, STIHL ha desarrollado soluciones pensadas para facilitar tanto el trabajo profesional como
las tareas de los propietarios de jardines y huertos, siempre desde una relación respetuosa y responsable
con el entorno natural.
En el año que celebra su centenario, STIHL refuerza su apuesta por la innovación y la sostenibilidad. La
tecnología de batería gana cada vez más peso en el porfolio de la compañía, sin renunciar a la excelencia
de sus soluciones de gasolina, que continúan siendo clave para determinados usos profesionales. Esta
convivencia tecnológica define el presente y el futuro de la marca.
“Cumplir 100 años supone una enorme responsabilidad y, al mismo tiempo, una oportunidad para reafirmar
quiénes somos y hacia dónde vamos”, señala Bernd Hullerum, CEO de STIHL España y Portugal. “Miramos
al futuro con ambición, con el objetivo de seguir liderando la transformación del sector y acompañar a
nuestros usuarios en los nuevos retos que plantea el cuidado de la naturaleza”.
España, un mercado en crecimiento en la historia de STIHL
El centenario coincide con un momento especialmente positivo para STIHL España. La filial continúa
reforzando su apuesta por la innovación y la sostenibilidad, con un fuerte crecimiento en la categoría de
máquinas de batería.
“En España, este centenario coincide con un momento especialmente positivo, marcado por el crecimiento
sostenido de nuestra gama de máquinas de batería. Un avance que refleja la confianza de nuestros clientes,
el compromiso del equipo y el papel clave de una red de distribuidores altamente especializada, orientada
al desarrollo de soluciones cada vez más eficientes y sostenibles para el mercado nacional”, afirma Bernd
Hullerum.
Nuevos lanzamientos para celebrar un siglo de historia
Para conmemorar sus 100 años, STIHL ha preparado una edición especial con unidades limitadas de su
icónica motosierra profesional, la MS 500i Centennial Edition, la primera motosierra de gasolina del mundo
producida en serie con inyección electrónica, un hito tecnológico que marcó un antes y un después en el
sector. Esta edición especial estará disponible online y en algunas tiendas especialistas STIHL y simboliza
el ADN innovador de la marca, su capacidad de ingeniería y su vocación por ofrecer el máximo rendimiento
a los profesionales más exigentes. Para poder tener en primicia información de cuándo estará a la venta,
desde hace unas semanas los interesados en tener esta exclusiva máquina, pueden inscribirse a través de
su web stihl.es.
Además, STIHL ha preparado otros lanzamientos especiales a lo largo del año. Junto a nuevas innovaciones
en el ámbito de la batería, la compañía presentará también productos de gasolina. A estas novedades se
suman también las espadas conmemorativas del 100 aniversario y una colección exclusiva de ropa outdoor
diseñada para la ocasión que rinde homenaje a la historia de la marca.
A lo largo de 2026, STIHL celebrará su centenario con distintas iniciativas a nivel internacional dirigidas
a empleados, distribuidores y usuarios, junto a una oferta de productos conmemorativos y promociones
especiales a través de su tienda oficial. Estas acciones se completan con una web exclusiva del aniversario,
que invita a recorrer los primeros 100 años de la compañía y a descubrir su presente y su futuro, poniendo
en valor las personas, los valores y la innovación que han convertido a STIHL en un referente mundial
desde 1926.