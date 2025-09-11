Tapias de Marqués de Riscal 2022, elegido el mejor vino español de La Place de Bordeaux de esta campaña

La revista The Drinks Business otorga a este vino de gran identidad 98 puntos, la mayor puntuación obtenida entre todos los vinos españoles que se lanzan en la campaña de septiembre en este histórico mercado.

La añada 2022 de Tapias de Marqués de Riscal se presenta hoy en La Place de Bordeaux.

Tapias de Marqués de Riscal 2022 ha sido valorado como el mejor vino español que se lanza este mes de septiembre en La Place de Bordeaux por la publicación The Drinks Business.

El corresponsal de la revista en la zona, Colin Hay, ha puntuado los vinos españoles e italianos de esta campaña, otorgando 98 puntos a la añada 2022 de Tapias de Marqués de Riscal y destacando en sus notas de cata su riqueza aromática y su gran potencial de guarda. Tapias de Marqués de Riscal 2022, que se lanza hoy 9 de septiembre en este exclusivo mercado, lidera así la lista de los lanzamientos españoles al tiempo que comparte esta puntuación con los reconocidos vinos italianos Masseto 2022 y Solaia 2022.

Notas de cata de Tapias de Marqués de Riscal 2022.

Espléndidamente atractivo en aromas, con radiantes frutos negros con matices herbáceos y una nota casi silvestre de brezo de montaña que se combina de forma magnífica con especias secas variadas y pimienta negra y rosa. También aparecen notas de hueso de ciruela y cáscara de nuez. Los taninos son increíblemente amables en la entrada, pero ganan en granularidad a medida que el vino evoluciona en el paladar. ¡Hay mucho vino en esta botella! De hecho, es una especie de pequeño monstruo con un potencial de guarda increíble. Realmente necesita ser colocado en el rincón más fresco y oscuro de la bodega y dejarse reposar al menos un par de décadas para desvelar toda su grandeza. Va a ser extraordinario, aunque no creo que esté presente para verlo en su mejor momento. 98 puntos.

Un gran Rioja en La Place de Bordeaux

Tapias de Marqués de Riscal es un vino que evoca a aquellos que la bodega elaboraba en sus inicios, con cierta influencia bordelesa en cuanto a métodos de elaboración. De esta manera, Tapias de Marqués de Riscal simboliza el regreso a los orígenes de los vinos de la bodega. Este vino se vende desde su primera añada en el histórico y exclusivo mercado La Place de Bordeaux, donde la bodega ya comercializó sus primeros vinos hace más de un siglo.