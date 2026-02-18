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Telefónica Tech mostrará en el MWC el poder de los drones acuáticos conectados para limpiar los mares

Telefónica Tech mostrará en el MWC el poder de los drones acuáticos conectados para limpiar los mares

Telefónica Tech mostrará en el Mobile World Congress (MWC) cómo la conectividad IoT y 5G están desempeñando un papel clave en la protección de los ecosistemas marinos. La compañía tecnológica dará a conocer, además, el proyecto piloto de recogida de residuos y microplásticos con drones acuáticos conectados en el que está trabajando junto a la Autoridad Portuaria de Valencia para ponerlo en marcha y que se realizará con el apoyo de la Fundación Valenciaport, a través de su iniciativa Opentop, y Marina Port Valencia.

La solución de dron acuático conectado, que se presentará el próximo 4 de marzo en la sesión “Sostenibilidad marina en acción: IoT, 5G y drones acuáticos contra los residuos y los microplásticos” en el Ágora del stand de Telefónica en el MWC, está integrada en la cartera de servicios de Telefónica Tech y está destinada a proteger los entornos acuáticos mediante el uso de la tecnología.

En un contexto en el que se estima que los plásticos representan entre el 60% y el 80% de los residuos marinos, la sensorización, la conectividad avanzada y el uso de drones acuáticos pueden ayudar a las organizaciones a combatir el impacto que tiene la contaminación marina en la fauna y su amenaza potencial para la salud humana.

Para optimizar las labores de recogida y generar una menor huella de carbono en el proceso de limpieza de los mares, Telefónica Tech está trabajando en el diseño y puesta en marcha de un proyecto piloto de detección y actuación frente a residuos y microplásticos con drones acuáticos conectados para la Autoridad Portuaria de Valencia con el apoyo de la Fundación Valenciaport y Marina Port Valencia.

El proyecto piloto se realizará utilizando un dron acuático del fabricante RanMarine a través de PlastFree Ocean, que monitoriza la calidad del agua en tiempo real y tiene capacidad para recoger hasta un máximo de 500 kilogramos de residuos flotantes diarios gracias a sus ocho horas de autonomía y su alcance de más de 20 kilómetros. Cuenta con una cámara de video y sensores LiDAR integrados para establecer las rutas de navegación autónoma del dispositivo evitando los obstáculos gracias a la conectividad IoT-5G, y los datos e imágenes recopilados son enviados a una plataforma para su monitorización y análisis.

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