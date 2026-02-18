Telefónica Tech mostrará en el MWC el poder de los drones acuáticos conectados para limpiar los mares

Telefónica Tech mostrará en el Mobile World Congress (MWC) cómo la conectividad IoT y 5G están desempeñando un papel clave en la protección de los ecosistemas marinos. La compañía tecnológica dará a conocer, además, el proyecto piloto de recogida de residuos y microplásticos con drones acuáticos conectados en el que está trabajando junto a la Autoridad Portuaria de Valencia para ponerlo en marcha y que se realizará con el apoyo de la Fundación Valenciaport, a través de su iniciativa Opentop, y Marina Port Valencia.

La solución de dron acuático conectado, que se presentará el próximo 4 de marzo en la sesión “Sostenibilidad marina en acción: IoT, 5G y drones acuáticos contra los residuos y los microplásticos” en el Ágora del stand de Telefónica en el MWC, está integrada en la cartera de servicios de Telefónica Tech y está destinada a proteger los entornos acuáticos mediante el uso de la tecnología.

En un contexto en el que se estima que los plásticos representan entre el 60% y el 80% de los residuos marinos, la sensorización, la conectividad avanzada y el uso de drones acuáticos pueden ayudar a las organizaciones a combatir el impacto que tiene la contaminación marina en la fauna y su amenaza potencial para la salud humana.

Para optimizar las labores de recogida y generar una menor huella de carbono en el proceso de limpieza de los mares, Telefónica Tech está trabajando en el diseño y puesta en marcha de un proyecto piloto de detección y actuación frente a residuos y microplásticos con drones acuáticos conectados para la Autoridad Portuaria de Valencia con el apoyo de la Fundación Valenciaport y Marina Port Valencia.

El proyecto piloto se realizará utilizando un dron acuático del fabricante RanMarine a través de PlastFree Ocean, que monitoriza la calidad del agua en tiempo real y tiene capacidad para recoger hasta un máximo de 500 kilogramos de residuos flotantes diarios gracias a sus ocho horas de autonomía y su alcance de más de 20 kilómetros. Cuenta con una cámara de video y sensores LiDAR integrados para establecer las rutas de navegación autónoma del dispositivo evitando los obstáculos gracias a la conectividad IoT-5G, y los datos e imágenes recopilados son enviados a una plataforma para su monitorización y análisis.