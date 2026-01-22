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Tres heridos al chocar un tren contra una grúa en Cartagena

Tres personas han resultado heridas este jueves, de carácter leve, al chocar un tren de viajeros contra una grúa en Cartagena, según han informado a EFE fuentes del Centro de Coordinación de Emergencias.

El accidente se ha producido a las 12:04 horas cuando el tren de vía estrecha que cubre la línea Cartagena-Los Nietos ha impactado contra una grúa ajena a la infraestructura ferroviaria, según Adif.

El accidente de este tren de viajeros, que no ha volcado ni descarrilado, ha sido notificado al 112 por el Centro de Mando de Renfe y ha movilizado a bomberos y personal sanitario, que han asistido a tres personas con diversas contusiones.

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