UBP y Brigade Capital coinciden en un entorno propicio para las inversiones alternativas

Union Bancaire Privée (UBP) y Brigade Capital Management creen que el entorno actual es positivo para la inversión alternativa, por lo que han desvelado las bondades del fondo U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short UCITS que aplica una estrategia de crédito long/short, combinando crédito fundamental y estructurado,

El responsable de UPB Iberia y LatInoamérica, Felipe Lería, junto al gestor de carte de Brigade Capital Management, Doug Pardon, han detallado este jueves los aspectos del fondo U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short UCITS, que se puso en marcha en septiembre de 2022.

El mismo aplica una estrategia de crédito long/short que combina la selección de crédito fundamental con el crédito estructurado e integra un enfoque activo de cobertura de la cartera para mitigar el riesgo de mercado y de impago.

Tanto UBP, especializado en gestión de patrimonios y banca privada, como Brigade Capital coinciden en que el mercado debe posicionarse en inversiones alternativas, y en especial en estrategias de crédito alternativas.

UBP AM en la península Iberica y Latinoamérica gestiona activos por valor de 170.000 millones

Lería, que ha apuntado que UBP Asset Management en la península Iberica y Latinoamérica gestiona activos por valor de 170.000 millones de euros, ha considerado que existen buenas oportunidades en fondos con estrategias alternativas; y el objetivo de la entidad es diversificar producto y mercado, y estrategia.

Pardon ha explicado que la gestora se centra especialmente en el crédito y en concreto en el crédito corporativo, con un nicho en el espacio por debajo del grado de inversión.

Tras ofrecer diferentes tipos de estrategias dentro de los hedge funds, tanto long-short como long only o fondos neutrales, apostaron a la hora de trabajar con UBP, por el fondo U Access (IRL) Brigade Credit Long/Short UCITS, contribuyendo así a combinar la experiencia que tienen en créditos corporativos, en inversiones largas y cortas.

El responsable de UBP ha señalado que hubo décadas muy buenas para los hedge fund, de alto riesgo, durante décadas pero en 2010 a raíz de la crisis financiera global comenzaron a decaer, a pesar de que su rentabilidad seguía siendo muy superior a la que daban las acciones en bolsa o los bonos.

Sin embargo, según ha resaltado Lería, desde 2020 se ha incrementado mucho la demanda por los hedge fund.