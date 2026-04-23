VanEck lanza un ETF de dividendos globales sin exposición a EE.UU.

VanEck refuerza su oferta en estrategias de rentas con el lanzamiento del VanEck Morningstar Developed Markets ex-US Dividend Leaders UCITS ETF, un vehículo diseñado para ofrecer diversificación geográfica y exposición a compañías con dividendos de calidad no pertenecientes a Estados Unidos.

Según explica Dmitrii Ponomarev, el objetivo del producto se centra permitir a los inversores acceder a acciones globales con dividendos de forma diversificada, evitando la concentración en el mercado estadounidense.

El ETF replica una cartera compuesta por 100 compañías de mercados desarrollados, excluyendo EE.UU., seleccionadas bajo criterios exigentes que tienen en cuenta la política de dividendos, las previsiones de pagos futuros y la liquidez de los valores. Además, incorpora filtros ASG que excluyen empresas vinculadas a controversias, como violaciones del Pacto Mundial de Naciones Unidas o actividades en sectores sensibles.

En términos de construcción, el fondo establece límites de concentración, con un máximo del 40% por sector y del 5% por compañía, lo que favorece una cartera equilibrada y orientada hacia empresas con balances sólidos y una gestión disciplinada del capital.

El lanzamiento llega en un contexto en el que el mercado estadounidense ha concentrado buena parte de las rentabilidades en los últimos años, impulsado por un reducido grupo de grandes compañías. Este entorno ha incrementado el riesgo de concentración, al tiempo que persisten factores de incertidumbre macroeconómica, como tensiones regulatorias, dudas fiscales y el impacto de la política monetaria.