Vanguard amplía su gama de ETF de renta fija con tres nuevos fondos del Tesoro estadounidense

La gestora Vanguard ha anunciado el lanzamiento de tres nuevos fondos cotizados (ETF) de renta fija: Vanguard US Treasury 1–3 Year Bond UCITS ETF, Vanguard US Treasury 3–7 Year Bond UCITS ETF y Vanguard US Treasury 7–10 Year Bond UCITS ETF.

Con estas incorporaciones, la firma amplía su oferta en deuda pública estadounidense, sumando estos productos a los ya existentes Vanguard US Treasury 0–1 Year Bond UCITS ETF y Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF. Gracias a esta gama, los inversores pueden gestionar con mayor precisión la duración de sus carteras a lo largo de la curva de tipos. Los nuevos fondos cotizarán en la Bolsa de Londres, Deutsche Börse y Euronext Ámsterdam, elevando a diez el número de ETF de renta fija que la gestora ha lanzado en Europa en lo que va de año.

Los nuevos fondos estarán gestionados por el Fixed Income Group de Vanguard

“Estos nuevos ETF ofrecen a los inversores la posibilidad de ajustar su exposición a los bonos del Tesoro de Estados Unidos con una gestión más precisa, alineando sus carteras con sus objetivos de inversión, todo bajo un formato de bajo coste y alta calidad”, explicó Mark Fitzgerald, responsable de desarrollo de producto de Vanguard Europa. “Nuestro propósito sigue siendo ayudar a los clientes a construir carteras sólidas que generen valor real y rentabilidades positivas ajustadas a la inflación, replicando los índices de Bloomberg e invirtiendo exclusivamente en deuda pública estadounidense”, añadió.

Los nuevos fondos estarán gestionados por el Fixed Income Group de Vanguard, que administra más de 2,6 billones de dólares en activos globales. Este equipo combina una amplia experiencia en gestión indexada y control de riesgo para ofrecer una réplica eficiente de los índices de referencia y rendimientos consistentes.

Con estas tres incorporaciones, la gestora suma un total de 46 productos indexados de renta fija disponibles en Europa, consolidando su posición como uno de los principales referentes del mercado de inversión pasiva.