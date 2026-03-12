Víctor Delgado señala que Madrid marca el camino de la expansión real en la microempresa

Desde la Asociación Española Multisectorial de Microempresas (AEMME), llevamos años defendiendo una realidad que a menudo pasa desapercibida en los despachos institucionales: la microempresa no es solo un proyecto de autoempleo en fase inicial; es el verdadero motor económico de nuestro país. Por ello, recibimos con entusiasmo y responsabilidad el anuncio de las nuevas ayudas de hasta 150.000 euros destinadas a apoyar el crecimiento de microempresas y autónomos en la Comunidad de Madrid.

Del «sobrevivir» al «crecer»

Lo que hace que esta medida sea verdaderamente pionera en España no es solo la cuantía , que puede cubrir hasta el 50% de la inversión necesaria para la expansión, sino su enfoque. Históricamente, las ayudas se han centrado en el emprendimiento (la creación de nuevas unidades) o en el rescate ante crisis. Sin embargo, existía un «valle de la muerte» para aquellas microempresas de hasta 9 trabajadores que, teniendo un modelo de negocio consolidado y más de tres años de vida, encontraban barreras infranqueables para escalar.

Como Secretario General de AEMME y presentador del programa Cultura Emprende, considero un acierto total que se exijan esos tres años de antigüedad. Esto garantiza que el apoyo financiero llegue a negocios con viabilidad demostrada, permitiéndoles dar el salto cualitativo que el mercado actual les exige: digitalización, internacionalización o mejora de infraestructuras.

Cohesión territorial y apoyo al mundo rural

Otro aspecto que desde AEMME valoramos muy positivamente es la discriminación positiva hacia los 142 municipios de menos de 20.000 habitantes. El crecimiento de una microempresa en un entorno rural tiene un efecto multiplicador: fija población, crea empleo local y revitaliza servicios esenciales. Que estas ayudas se incrementen en 10.000 euros adicionales para proyectos en estas localidades es una medida de justicia económica y cohesión territorial.

El reto de la implementación

No obstante, desde nuestra asociación nos mantenemos vigilantes. Una ayuda de 150.000 euros es una oportunidad de oro, pero su éxito dependerá de la agilidad burocrática. Las microempresas no cuentan con grandes departamentos jurídicos ni financieros; necesitan procesos de solicitud claros, plazos de resolución rápidos y una gestión que entienda los tiempos del pequeño empresario.

Conclusión

Madrid ha dado un paso al frente reconociendo que la microempresa es la base de la pirámide productiva. Este programa no debe ser visto como un gasto, sino como una inversión estratégica. Si nuestras microempresas crecen, nuestra economía se vuelve más resiliente y competitiva.

Desde AEMME, seguiremos trabajando codo con codo con las instituciones para asegurar que estas ayudas lleguen a quien realmente las necesita y se conviertan en el impulso definitivo para que el «pequeño» negocio de hoy sea la gran referencia de mañana.