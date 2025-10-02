Vinos Alicante DOP recorrerá el pasado,presente y futuro de los vinos mediterráneos a través de tres espectaculares catas

En paralelo a las completas ponencias que tendrán lugar en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) durante el Congreso Internacional “Alicante, capital histórica del vino mediterráneo”, Vinos Alicante DOP apuesta por contextualizar la vital influencia del vino en la cultura mediterránea a través de tres catas muy exclusivas con las que recorrer la historia pasada, presente y futura del vino mediterráneo.

La primera de las catas, que tendrá lugar el miércoles 29 de octubre a las 19:00 horas, se titula Catando la Historia y contará con Sarah Jane Evans MW, editora colaboradora de la revista Decanter y copresidenta de los Decanter World Wine Awards durante 17 años, como excepcional maestra de ceremonias. El Castillo de Santa Bárbara será el escenario perfecto para que la carismática escritora y prescriptora, recorra los vinos y variedades más clásicas y conocidos del Mare Nostrum.

La Casa Mediterráneo acogerá, al día siguiente, jueves 30 de octubre, a las 19:00 horas, una cata de vinos muy especial: Jóvenes con Historia. Dirigida por dos profesionales de gran presencia y enorme futuro, María José Huertas (sumiller del Casino de Madrid) y Beth Willard (colaboradora de Tim Atkin y jueza en los Decanter World Wine Awards), realizarán, mano a mano, un recorrido por vinos fruto de elaboraciones ancestrales, de variedades en recuperación o que apuestan por tradiciones olvidadas; formas de hacer vino que sirven de punto de partida y referencia para crear nuevos perfiles de vino mediterráneo. Así podrán catarse vinos de Istria, Croacia, Sicilia, Bosnia, Creta, Mallorca, Cava, Penedés y Alicante.

In Fondillón Veritas será la cata de clausura del seminario, el viernes 31 de octubre a las 17:00 horas y tendrá lugar en un espacio privilegiado: el Claustro de la Concatedral de San Nicolás. Dirigida por el primer español que consiguió ser Master of Wine, Pedro Ballesteros MW, y por el sumiller Ferran Centelles (Drinks Manager de elBullifoundation) es una cata-homenaje al Fondillón, un vino lleno de magia que sintetiza la identidad de Alicante: tradición, longevidad, carácter, autenticidad y ese halo místico que ha convertido la experiencia de catar un fondillón en algo casi sagrado.

Vinos Alicante DOP ha puesto a la venta en su web, a través de un pop up, las entradas a estas catas tan exclusivas que cuentan con un aforo muy limitado, al precio de 40 € por persona.

Alicante, capital histórica del vino mediterráneo y Capital Española de la Gastronomía 2025

Durante tres jornadas Alicante se transformará, de esta manera, en la capital histórica del vino mediterráneo. De la mano de expertos internacionales de gran prestigio, este Congreso Internacional sin precedentes ahondará, a través de una serie de ponencias en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ), en los hallazgos arqueológicos encontrados en las bodegas

más antiguas del mundo, nos acercará a los centros de producción vitivinícola mejor conservados, o desvelará la esencia de los vinos líquidos más antiguos del mundo, además de realizar un recorrido por las principales denominaciones de origen históricas que existen en el Mediterráneo.

La expectación generada por el Congreso ha sido tal que las entradas a estas ponencias ya están agotadas, por lo que se ofrecerá la opción de seguir las jornadas en una retransmisión en streaming.

Además de las ponencias y actividades paralelas, aprovechando la capitalidad gastronómica de Alicante durante el 2025, el congreso se enriquecerá, durante el mes de octubre, con la Ruta de Taberneros, que recreará, por toda la ciudad, la tradición de las antiguas tabernas alicantinas a través de tapas modernas maridadas con Vinos Alicante DOP.

Por último, los ponentes e invitados al Congreso podrán disfrutar, como acto de clausura, de “La Cena de los Siglos”. A los pies del Castillo de Santa Bárbara y con nuestro mar de fondo, el chef del restaurante “La Ereta” Dani Frías y el sumiller Ferran Centelles evocarán algunas de las recetas más importantes de la Historia, armonizadas con una carta de vinos muy especial.