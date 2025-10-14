Wellington Management nombra a Michael Trihy director de Portfolio Management

Wellington Management, una de las mayores gestoras de inversiones independientes del mundo, con más de 1,3 billones de dólares en activos bajo gestión, ha anunciado el nombramiento de Michael Trihy, CFA, como nuevo director de Portfolio Management para el segmento de Venture Growth Evergreen dentro de su plataforma de Inversiones Privadas.

En su nuevo cargo, Trihy liderará la expansión de las capacidades de inversión privada evergreen de Wellington dirigidas a clientes de patrimonio privado. Entre sus responsabilidades estarán la construcción de carteras y la asignación de capital en inversiones directas de crecimiento y riesgo, inversiones secundarias y participaciones en fondos seleccionados, según explicó la firma en un comunicado.

La división de Inversión Privada de Wellington gestiona más de 9.700 millones de dólares en activos y cuenta con una trayectoria de 302 inversiones en nueve sectores diferentes. Su actividad abarca capital riesgo, crédito privado y bienes raíces en múltiples etapas de desarrollo.

Refuerzo del área de inversión privada de Wellington Management

Michelle L. Hunter, directora de Inversiones Privadas de Wellington Management, destacó la incorporación de Trihy como un paso clave para fortalecer el área: “Michael aporta una amplia experiencia en la gestión de carteras y un profundo conocimiento de los canales de patrimonio privado, lo que lo convierte en una adición estratégica para nuestro equipo”.

Hunter añadió que el crecimiento de la demanda de acceso a los mercados privados, junto con el auge de los fondos permanentes como alternativa a las estructuras tradicionales, hace que la experiencia de Trihy sea “fundamental para ampliar nuestras capacidades y ofrecer soluciones innovadoras a los clientes”.

Por su parte, el nuevo directivo señaló que los inversores de patrimonio privado “continúan estando infraexpuestos a los mercados privados, especialmente en segmentos como el capital de crecimiento y el venture capital”. Además, expresó su entusiasmo por unirse a Wellington: “Me atrajo la combinación de su sólida plataforma de inversión privada, la experiencia de la firma en los mercados públicos y privados, su alcance global y su cultura de investigación y colaboración”.

Con este nombramiento, Wellington Management refuerza su apuesta por el crecimiento en el ámbito de las inversiones privadas, un segmento que continúa ganando peso dentro de las estrategias de diversificación de carteras a nivel global.