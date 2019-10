Arcano: “Los altercados en Cataluña tendrán menos impacto de lo esperado en la economía”

El Economista jefe de Arcano, Ignacio de la Torre, ha analizado en Capital Intereconomía el nuevo cuadro macroeconómico y las previsiones del Gobierno para 2019 y 2020. “Que España crezca un 2,1% este año es razonable. Pero lo que importa es el riesgo asociado a ese crecimiento. A lo mejor el déficit del año que viene está en el 2% y no en el 1,7%”, explica.

Sin embargo avisa de que una subida de impuestos en un momento de desaceleración ”puede generar un menor crecimiento económico”.

Preguntado por los altercados en Cataluña, de la Torre asegura que “el miedo afecta a la economía, pero el impacto de va a ser mucho menor del que podemos temer”.

Sobre el bloqueo político el economista jefe de Arcano cree que “a veces es mejor no tener Gobierno que un Gobierno que haga las cosas mal. El problema es que no tener Gobierno te lleva a no hacer las reformas que necesita el país”