Eurocaja Rural abre en Madrid su oficina 500 en España

ICAL

Eurocaja Rural celebró en la capital la apertura de su oficina número 500 (concretamente será en el madrileño en el barrio de San Blas) en toda España, «un hito» dentro del «proceso de expansión continuado» que la entidad arrancó hace 14 años, justamente en un momento donde la coyuntura económica llevó a la mayoría de firmas del sector a cerrar sus sucursales.

«Fue una decisión valiente, pero también quizá inconsciente. Pero es que nosotros no éramos una entidad cualquiera, nosotros nacimos por y para nuestros territorios; nosotros respondemos ante nuestra gente; y nosotros tenemos una misión: servir de soporte a todo aquel que necesite una atención personal, humana y diferencial. Y cuando uno sabe quién es, también sabe qué camino tomar. Por eso cuando otros se iban de los pueblos o de los barrios, nosotros llegamos», remarcó el director general de la empresa, Víctor Manuel Martínez López.

Martínez utilizó el símil del agua para hablar de aquel momento histórico: «El curso de un río lo marca la pendiente, y el agua se deja llevar, como muchas personas. Pero a veces hay navegantes que van contracorriente porque saben que en la dirección opuesta está el origen y la dignidad».

En aquel momento, se cerraban oficinas de otras entidades y se despedía gente, pero Eurocaja Rural “apostó por ese modelo que viene teniendo desde hace 60 años”. «Decidimos ir a contracorriente, abrir oficinas, contratar gente y dar servicio», apuntó en la misma línea el presidente de la entidad, Javier López Martín que, pese a llegar a un número redondo como las 500 oficinas, aclaró que no se trata de la meta o el final del camino, sino de «un hito» de un proyecto «que tiene muchísimo futuro». «La confianza de los clientes es lo que nos da el motivo de continuar trabajando. Y yo creo que Eurocaja Rural va a llegar a ser lo que se merece: la gran cooperativa de crédito para dar servicio a toda la sociedad», enfatizó.

Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid, La Rioja, Región de Murcia, Cantabria, Aragón y Andalucía son los territorios en los que está presente Eurocaja Rural, que cuenta con más de 1.400 empleados en toda España. Según los resultados de 2024, la entidad roza los 11.000 millones de euros de volumen de negocio, con un beneficio de 116 millones. «El año está marchando francamente bien. Pero sobre todo seguimos intentando cubrir ese espacio que los demás abandonan, abriendo oficinas y contratando profesionales, y manteniendo nuestros principios y nuestra misión, servir de soporte financiero, como cooperativa de crédito que somos», resaltó el director general.

Importancia de la Fundación

Dentro del proyecto de Eurocaja Rural ocupa un lugar especial su Fundación, como recordó el presidente. «Cuanto más llega la entidad, más llega la Fundación a la parte social, a la parte más sensible y más necesaria en aquellos lugares en los que hay personas y colectivos en riesgo de exclusión social», indicó.

«Nuestros proyectos son de amplio calado desde el área formativa al fomento del cooperativismo y a la mejora continua del sector primario porque Eurocaja Rural revierte parte del beneficio que obtiene en los territorios donde está asentada», señaló en este sentido el director general de la entidad.

«Creemos en el poder transformador de nuestra banca y en la fuerza de la cercanía. Estamos convencidos de que el sector financiero puede y debe ser parte del desarrollo social», concluyó el presidente de la firma antes de recibir el aplauso de los asistentes a la celebración.