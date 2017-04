Con esta nueva función de WhatsApp podrás saber dónde están tus contactos

La nueva función de WhatsApp está diseñada pensando en la seguridad de los usuarios, aunque podría tener otras interesantes aplicaciones en el futuro.

Según ha publicado RT, la célebre aplicación de mensajería de la compañía estadounidenses Facebook, WhatsApp, estaría preparando una nueva función para sus millones de usuarios: la posibilidad de compartir la ubicación en tiempo real con los contactos.

Esta nueva función de geolocalización de WhatsApp permitiría a los usuarios de los chats individuales observar la ubicación actual durante la conversación. Esto, siempre y cuando la opción haya sido activada por el usuario, pues según la versión de prueba, vendría desactivada por defecto.

WhatsApp beta for Android 2.17.150: The live location feature is also available for individual chats! (DISABLED BY DEFAULT) pic.twitter.com/o4bzUU69H8

