Cómo proteger tu WhatsApp de su fallo en los grupos

“Se han encontrado vulnerabilidades en la infraestructura de servicios de mensajería como WhatsApp, Signal y Threema que dan la oportunidad a los intrusos de agregar nuevos miembros a los chats grupales sin que este hecho sea evidente de forma inmediata para otros miembros. De este modo, los mensajes enviados por los miembros del grupo, así como su información personal (nombres y números de teléfono) podrían filtrarse a los intrusos. La explotación de estos fallos de seguridad puede suponer una amenaza seria, especialmente para aquellos que comparten información confidencial en los chats grupales.

De acuerdo con el análisis, para acceder a los chats grupales, los hackers primero necesitan tener acceso al servidor de una aplicación de mensajería. Sin embargo, el informe no proporciona un ejemplo real del ataque. Hackear estos servidores no es fácil desde una perspectiva técnica y se necesita mucho tiempo y esfuerzo. Sin embargo, no es necesario conseguir el control del servidor -es mucho más fácil para los ciberdelincuentes hackear directamente el dispositivo móvil de un miembro del grupo de chat.

Para estar protegido Kaspersky Lab recomienda:

Presta mucha atención a los chats grupales y controla manualmente si se añaden nuevos miembros. Evita compartir información personal confidencial en los chats de grupo y, en su lugar, utiliza mensajes directos. Instala una solución de seguridad en el dispositivo para protegerle de cualquier posible amenaza”