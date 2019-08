¿Son realmente una alternativa las inmobiliarias online a las tradicionales?

En la era de la digitalización uno de los sectores que se ha subido al carro es el Inmobiliario. Ya existen alternativas 100% online para vender su casa a un coste mucho más bajo que una inmobiliaria tradicional, pero también está la alternativa entre lo 100% online y las inmobiliarias tradicionales.

Estamos con David García, CEO de la startup Nethome.es, compañía que lleva un recorrido muy corto pero con unos datos muy llamativos: según nos hacen constar, ya son más de doscientas las familias que han confiado en la compraventa de su vivienda en poco más de un año.

¿Qué crees que aporta Nethome.es a sus clientes comparando servicios con los gigantes cien por cien online?

D.G

El servicio es muy diferente. Estas empresas son plataformas cien por cien online a nivel nacional que se basan en servicios mediante plataformas: trabajan con volúmenes muy elevados teniendo automatizados todos los procesos, con departamentos diferentes por proceso de venta. En Nethome.es el asesor que gestiona la venta lo hace desde principio a fin, conociendo la casa físicamente, gestionando todos los contactos (gracias a conocer la casa es mucho más fácil motivar a todos los interesados), negociando con los compradores, y ocupándose de todo el proceso hasta las escrituras públicas. Somos la única inmobiliaria online que gestiona las viviendas de esta manera. Creemos que es el camino correcto, ya que creemos que la venta de una casa es demasiado importante como para despersonalizarlo por completo. Nos sentimos muy orgullosos de poder decir que el 98% de nuestros clientes nos recomiendan.

Las inmobiliarias tradicionales dan un servicio personalizado, sin embargo, ¿por qué crees que es mejor opción la vuestra?

D.G

Realmente hemos eliminado del proceso esas gestiones que no aportan nada positivo a la venta, y gracias a ello podemos ajustar nuestra tarifa sin faltar en lo verdaderamente importante: asesorar en todo el proceso de venta a nuestro cliente vendedor. Creemos que en el escenario de las visitas con los compradores sobramos, no aportamos nada, el comprador se siente más cómodo cuando visita la casa directamente con el propietario, sin intermediarios costosos, sin “vendedores” … Un comprador ve a la Inmobiliaria como el que incrementa el precio que a su vez intentara rebajar para que no salga de su bolsillo. Con nuestro método el comprador está mucho más receptivo ya que no ve a esos intermediarios costosos de por medio.

¿Crees que la tendencia de los clientes vendedores irá hacia la digitalización 100%?

D.G

No lo creo. Para el vendedor es una de las transacciones más importantes de su vida, necesita poner cara a quien le está ayudando en este proceso, que dicha persona conozca la casa, que tenga un trato directo, de tú a tú, que recepcione y gestione todas las llamadas de posibles interesados…. Vamos, de todo el proceso de venta.

¿Cómo ves a Nethome.es dentro de otro año más?

D.G

Actualmente estamos dando servicio en la Comunidad de Madrid. La previsión que tenemos para el primer trimestre del año es expandir, sin perder ni un solo ápice de nuestro método de venta, a otras ciudades de España. Hemos tardado tiempo en poder calibrar todas las herramientas para poder llegar al punto exacto en el que estamos. Ahora todo está siendo muy rápido, antes de que termine el año se prevé que gestionemos tres veces el volumen que tenemos en la actualidad, ampliación de plantilla, instalaciones… la idea inicial es que el crecimiento sea alimentado de los propios recursos que genera la compañía, pero tampoco descartamos abrir las puertas a financiación externa.