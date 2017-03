Xecretia lanzará un smartphone enfocado a la ciberseguridad

La compañía española Xecretia lanzará un teléfono inteligente enfocado a la ciberseguridad, el Unseen 1.0 Unhackerable, que con un precio de salida de 1.900 euros promete ser uno de los terminales más seguros del mundo.El 15 por ciento de los cibercrímenes de 2016 se realizaron a través de dispositivos móviles, el doble que el año anterior, y que se prevé que esta cifra aumente los próximos años, de ahí que Xecretia haya decidido lanzar este terminal, informa la compañía en un comunicado.

El dispositivo móvil, fabricado por la compañía china One Plus (modelo One Plus 3T), cuenta con una capa de software propio y saldrá a la venta el 24 de abril de este año.



Lo particular del Unseen 1.0 Unhackerable es el sistema operativo que, aun siendo basado en Android, ha sido modificado y desarrollado por la compañía Xecretia para no tener brechas de seguridad.

Después de tres años de investigación y desarrollo, la empresa española ha presentado el teléfono hoy en la feria de seguridad Homsec, en Madrid.

El terminal móvil costará 1.900 euros, indica la compañía.