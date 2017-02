Un asteroide del tamaño del Empire State podría impactar contra la Tierra

Una curiosa roca espacial descubierta hace apenas dos semanas ha llamado la atención de los astrónomos debido a su singular forma.

El asteroide en forma de cacahuete podría un día golpear nuestro planeta ha advertido la NASA. La roca espacial, conocida como 2015 BN509, se acercó a la Tierra la semana pasada cuando pasó a 44.000 mph (70.500km).

En su acercamiento más cercano, llegó sólo 14 veces la distancia entre la Tierra y la Luna. La NASA ha catalogado el asteroide, que tiene unos 200 metros de ancho por 400 metros de largo, como “potencialmente peligroso “.

“La forma del cacahuete proviene del hecho de que es un binario de contacto donde las dos partes ( De asteroides) no pudieron orbitar con éxito y cayeron juntas”, explicó el Dr. Edgard Rivera-Valentín, científico planetario de la Asociación de Investigaciones Espaciales de Universidades, que estudia datos del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico, al Business InsideEl

Además, Dr. Rivera añadió que estás observaciones les permiten estudiar a estas rocas espaciales y así en un futuro evitar una colisión.

Astronomers spot asteroid bigger than the Empire State Building that could crash into Earth https://t.co/uRFcodYhtx

— Daily Mail Online (@MailOnline) 14 de febrero de 2017