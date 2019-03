El hijo del descubridor de Copito ve una atrocidad la intención de Colau de cerrar el zoo de Barcelona

En una conversación con Efe, el hijo de Jordi Sabater Pi (1922-2009) ha admitido que “puede que los zoos en sus inicios no tuvieran buenas intenciones y sus objetivos fueran egoístas, pensando solo en el público”, pero que actualmente “los zoos son un espacio de investigación y de reproducción de valor inigualable”.

“No se tendrían que haber traído todos los animales que en los inicios llegaron a los países occidentales como mera atracción, pero negarles una vida digna ahora que ya están aquí es inhumano”, ha asegurado.

El plan de gobierno de Ada Colau en el Ayuntamiento de Barcelona “ha apostado por una iniciativa animalista -Zoo XXI-, que cuestiona la moralidad de los parques zoológicos actuales”, y el comité del Zoo de Barcelona teme que estas políticas “acaben cerrando el zoo”.

“Colau ha anunciado la intención de que el zoo de la ciudad se limite a la reproducción de especies endémicas en peligro de extinción, evitando que otras especies, como los gorilas, se reproduzcan para que no haya más individuos de esas especies porque no es su hábitat natural, pero esta no es la solución”, ha criticado Sabater.

“Tampoco es una solución viable liberar a estas especies, que ya se han acostumbrado a vivir en entornos diferentes de su hábitat natural, porque no sobrevivirían”, ha recalcado.

“Está claro que no se deben traer más especies a los zoos, pero debemos asegurarnos de que los individuos que ya viven aquí tengan unos espacios en condiciones y unas instalaciones óptimas”.

Sabater ha advertido de que las especies de gorila se están extinguiendo en África “debido a la deforestación para crear plantaciones de palma”, y que “al final solo quedarán los individuos que tenemos en los zoos y, si impedimos su reproducción, luego llegarán las lamentaciones por lo que podríamos haber hecho”.