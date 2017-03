La NASA revela nuevas imágenes de la luna de Saturno con forma de ravioli

La sonda espacial Cassini, que gira alrededor de Saturno, ha captado las imágenes más cercanas jamás tomadas de Pan, una de sus lunas, lo que les ha permitido apreciar su “forma extraña”, informa la NASA. Las fotos obtenidas permitirán caracterizar la forma y la geología de Pan, que apenas mide 28 kilómetros de diámetro.

“Después de 13 años, nos hemos acostumbrados a que nuestras imágenes generen reacciones extremas. ¿Acaso tienen hambre?, ¿Ravioli, tortellini, empanada, pierogi, hamburguesa, brie?“, escribió en su cuenta de Twitter la científica del proyecto Cassini, Caroline Porco, enumerando los distintos tipos de comidas que evoca la forma del satélite.

“Pan órbita en un espacio entre anillos de su propia fabricación. En etapas tempranas y, en algún grado, incluso ahora, el material del anillo cae en su ecuador”, tuiteó la científica.

Our closest looks ever at Saturn’s tiny moon Pan: https://t.co/ZeEPE7M8jQ pic.twitter.com/kiQ1A8YUav

