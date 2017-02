¿Qué hay más allá del Sistema Solar?

La Agencia Espacial Estadounidense (NASA) anunciará este miércoles un nuevo descubrimiento sobre los exoplanetas, planetas que orbitan una estrella diferente al sol y, por tanto, no pertenecen al sistema solar.

La NASA presentará su hallazgo en una rueda de prensa el miércoles a las 13.00 hora local (18.00 GMT) que se retransmitirá en directo en su página web, indicó hoy en un comunicado.

La agencia no ofreció más detalles sobre de qué se trata el nuevo descubrimiento, cuyo contenido está embargado en un artículo de la revista científica británica “Nature” hasta el inicio de la rueda de prensa.

Tanto periodistas como el público general podrán dirigir sus preguntas a la agencia espacial durante la presentación usando la etiqueta “#askNASA” (pregunta a la NASA).

Después de la conferencia, la NASA ofrecerá una sesión de preguntas y respuestas con científicos sobre los exoplanetas.

