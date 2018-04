El gobierno aragonés tiene en Sanidad a dos médicos sin título homologado

El Gobierno aragonés ha reconocido que tiene contratados en su Sanidad pública a dos médicos pese a que no disponen del título homologado. Los dos son extranjeros extracomunitarios, es decir que no pertenecen a la Unión Europea,, y ambos ejercen en el sector sanitario de Barbastro.

Según ha publicado ABC, el Gobierno Aragonés ha explicado a través de una respuesta parlamentaria por escrito, el traumatólogo lleva trabajando para la Sanidad pública aragonesa desde el año 2009, mientras que el cardiólogo fue contratado en 2016.

El Ejecutivo autónomo ha confirmado que esos dos facultativos “han acreditado que tienen tramitada la correspondiente solicitud de homologación del título”. No obstante, en la misma respuesta parlamentaria, el Gobierno aragnés reconoce que dicha homologación no existe, que no ha sido validada “todavía por el Ministerio competente”.