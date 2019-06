Mientras dirigentes socialistas se gastaban el dinero en burdeles y cocaína, Andalucía ‘colocó’ a 10 municipios entre los 15 con más paro de España

El escándalo de los ERE falsos y los cursos de formación para parados en Andalucía es quizás el mayor escándalo de corrupción en España orquestado supuestamente desde el poder, como apunta la imputación Manuel Cháves y de José Antonio Griñán, o de otros altos cargos socialistas de la época, como Gaspar Zarrías o Magdalena Álvarez. En total, son 22 exaltos cargos socialistas los imputados. Mientras tanto, Andalucía era y es la reina del paro en España.

10 de los 15 municipios con más paro de España, con Linares a la cabeza, son andaluces, una comunidad gobernada durante más de 40 años por el PSOE, que también ganó las últimas elecciones autonómicas de 2018, pero que no ha podido gobernar por el pacto entre el PP, Ciudadanos y VOX.

El municipio jienense de Linares (32,8 %) es el de mayor paro en España, hundido tras la desaparición de Santana Motor ante una nefasta gestión de la Junta de Andalucía que acabó con una empresa mítica en España y reconocida por la fiabilidad de sus productos en todo el mundo.

Le siguen los gaditanos de La Línea de la Concepción (29,9 %) y Sanlúcar de Barrameda (29 %). En total, 10 de los 15 municipios con más paro de España son andaluces. En esa lista negra se encuentran, además de las anteriores, Jerez de la Frontera, Alcalá de Guadaira, Córdoba, Cádiz, Huelva, Chiclana y Granada. Andalucía también cuenta con 9 de los 10 municipios más pobres de España.

Y todo esto ha sucedido durante 40 años de Gobierno socialista. Hasta 2018 no se ha producido un cambio de Gobierno en toda la democracia. Los escándalos de corrupción se han sucedido a lo largo de estos años, desde el primero que viera la luz, el ‘hermanísimo de Alfonso Guerra, Juan Guerra, pasando por las peonadas falsas de los PER o los dos últimos que son, aunque el PSOE quiere colocarle ese ‘honor’ al PP, los dos mayores escándalos de corrupción de la democracia española, los ERE falsos y el fraude en los cursos de formación a parados, tanto por cuantía (más de 3.000 millones de euros de fraude) como por estar orquestados a nivel institucional, con la implicación de numerosos exaltos cargos socialistas de la Junta de Andalucía. Y también, en que se gastaban el dinero para la formación de parados: fiestas, burdeles y cocaína a cargo de la tarjeta Visa de a Junta de Andalucía, es decir, del dinero no ya de todos los andaluces, sino del resto de España.

El caso de los ERE está visto para sentencia. Pero ya ha salido uno relacionado con la corrupción en el PSOE que condena a cinco exaltos cargos. Y Sánchez… queriendo limpiar España, eso sí, del PP hacia la derecha, sin mirar la viga en el ojo propio, con 77 casos de corrupción abiertos en el PSOE.