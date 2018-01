Carmena pone a tres drag queens en la cabalgata de Reyes Magos de Vallecas

El equipo de Manuela Carmena, que gobierna la ciudad de Madrid gracias al apoyo del PSOE, sigue manipulando la Navidad a su antojo y jugando con la ilusión de niños y mayores.

Según publica el diario El Mundo, en Vallecas se verá una cabalgata más propia de un desfile del orgullo gay con una cabalgata decorada con la bandera arcoíris y con tres artistas invitadas -la drag queen La Prohibida, la actriz y bailarina de cabaret Roma Calderón y la hiphopera Dnoé Lamiss- que hacen de ‘reinas magas’.

‘Bajo el lema Tod@s somos las reinas de nuestras vidas, acompañando a las tres peculiares reinas magas irán una familia diversa compuesta por dos mamás, que son pareja, con sus mellizos y también niños de una escuela de baile, entre otros’, relata el Mundo.

🗣Ni respeta a los niños, a los que no debería usar, 🗣Ni respeta al mundo LGTB

Esta claro que la intención de @ManuelaCarmena y su equipo no es la integración, es ridiculizar un evento de raíces cristianas y acabar con la ilusión de los niños. https://t.co/DhK7rYg6h1

Ver TT Reyes Magos de Vallecas y saber que no es por la ilusión de un niño al que, con tal de llamar la atención al precio que sea, vamos a volver loco. El que no quiera participar de ellas que no lo haga, pero dejemos las tradiciones en paz.

— Paqui de Vil (@Hispalisa) 2 de enero de 2018