Hijos privilegiados: por qué el dinero vence al talento

En EE.UU., la desigualdad económica se visibiliza en cifras sencillas y demoledoras: un escaso 10 % de la población posee nada menos el 76% de la riqueza. Este panorama es el contexto social en el que el escritor Don Jeffries desarrolla su más reciente trabajo: ‘Survival of the Richest’ (‘La supervivencia de los ricos’) , en el cual el autor no solo ensaya una radiografía sociológica para responder a la pregunta principal del libro -“Cómo la corrupción del mercado y la disparidad de la riqueza crearon la mayor de las conspiraciones”-, sino que también describe la forma en que la riqueza se convierte en un tipo de poder que tiende a perpetuarse generación tras generación.

El empresario británico Richard Branson durante una conferencia en la Escuela de Gestión Skólkovo a las afueras de Moscú, Rusia, el 23 de octubre de 2012, según ha publicado RT.

En este libro, el autor se permite atacar frontalmente (para desmontarlo mediante ejemplos) uno de los mitos contemporáneos más recurrentes y comunmente aceptados: la idea de que el talento y la habilidad son la verdadera llave para acceder a la cima social, a la riqueza y al bienestar. Dicho de otra forma, Jeffries cuestiona abiertamente que los individuos que forman el sector más favorecido de la sociedad posean cualidades que justifiquen su privilegiada posición. Por ello, su libro constituye un serio argumento en contra de las promesas fundamentales del “sueño americano”.

Uno de los aspectos más curiosos de su discurso es el que lo lleva al terreno de las artes y el espectáculo, para demostrar que allí, en un entorno en el que supuestamente sólo el talento, la dedicación y la verdadera conexión con el público justifican el éxito, se encuentran sobrados ejemplos de que son los descendientes de familias ricas quienes ocupan gran parte de los puestos de éxito. Para ello, menciona toda una plétora de artistas bien situados en el “show business”, de los que rastrea su origen familiar, siempre acomodado: Jennifer Anniston, Jimmy Kimmel, Lady Gaga, David Schwimmer, Edward Norton, Robin Williams, Nicole Kidman, Paul Giamatti, Ariana Grande y Taylor Swift son sólo algunos de los ejemplos que cita.

Aunque la mayor parte de esos ejemplos corresponden a un capítulo que, paradójicamente, fue eliminado del libro, aún pueden ser consultados en la página web del autor. En esa sección se comenta que personas tan reconocidas y exitosas como George Clooney, Ben Affleck, Tom Hanks, Gary Cooper, Billy Cristal, John Cusack o Richard Gere, descienden de familias con gran poderío económico.

La relación entre riqueza familiar y éxito en este tipo de trabajo es sencilla: las ventajas económicas les permitieron a cada uno, por ejemplo, adquirir una mejor y más proplongada formación, resistir más tiempo sin ingresos si el éxito tardaba en llegar, y disponer de una densa red de relaciones que proporcionó, en términos generales, muchas más oportunidades.

Por supuesto, el autor no pretende decir que sea imposible triunfar con un origen modesto o sin tener el respaldo de una economía próspera. Simplemente señala cómo ese respaldo favorece que los ricos sigan perpetuando su dominio en todas las áreas, incluso en aquéllas en las que el talento, y no el dinero, deberían ser la divisa principal.