El actor Rob Schneider la ha liado en las redes sociales al subir un plato difícilmente identificable al que ha llamado ‘paella’.

PUBLICIDAD

En la fotografía que ha subido a Twitter se apreciaba una fuente de cristal en la que apenas se podían ver los granos de arroz enterrados bajo almejas, mejillones, cigalas y hasta trozos de chorizo.

We just put the Paella in the oven!! Que rico!! pic.twitter.com/skUit0zucG — Rob Schneider (@RobSchneider) 25 de diciembre de 2016 PUBLICIDAD

El chef español afincado en Estados Unidos José Andrés le ha contestado y de paso, aclarado que esa fuente era de todo menos paella: “Gracias por celebrar el espíritu de España. Cuando te venga bien una clase, ¡avísame! Yo pongo la paellera”.

@RobSchneider thanks for celebrating the spirit of Spain! When you are ready for a class, tell me! I will bring the Paella pan…. — José Andrés (@chefjoseandres) 25 de diciembre de 2016

Tras enterarse de la oleada de reacciones que se han producido en España a causa de su tuit, el actor en vez de enmendar el ‘error’ lo ha agrandado afirmado que la paella es típicamente sevillana: “A la gente de Sevila que se ha sentido insultada por mi paella, ¡no quería usar langostas! Ellas solas se colaron en la sartén”, ha escrito.

PUBLICIDAD

For the people of Sevilla who were insulted by my Paella, I didn’t mean to use lobsters. They crawled in the pan by themselves! pic.twitter.com/QFojdj5Npm — Rob Schneider (@RobSchneider) 25 de diciembre de 2016

Tuit para el que José Andrés también ha tenido respuesta:

@RobSchneider Paella is from Valencia…..breath in breath out! Mayhem has broken…you maybe handcuffed if you travel to Valencia! — José Andrés (@chefjoseandres) 25 de diciembre de 2016

Los usuarios de Twitter no han tardado en subir sus versiones de la típica paella española: