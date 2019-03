Gaspar Garrote Cuevas: ‘Somos los peor pagados, por eso tantos médicos españoles se han marchado fuera’

@jmfrancas. Gaspar Garrote Cuevas, cirujano general y digestivo, es Secretario general del colegio de médicos de Cádiz, Miembro del observatorio nacional de agresiones de la OMC y Coordinador del Consejo andaluz de colegios médicos frente a las agresiones.

JMF: ¿Qué pasa con las agresiones?

Gaspar Garrote Cuevas: Que el colectivo sanitario desde el año 2009, en que fue asesinada una compañera en Murcia, viene sufriendo agresiones de todo tipo de una forma progresiva en número y en intensidad, ¡inexplicable! Casi 4.000 registradas desde esa fecha y 490 durante 2018. Hablo de cifras registradas en los colegios de médicos; enfermería y auxiliares y celadores también sufren agresiones, pero no las cuantificamos nosotros.

JMF: ¿Agresiones por parte de quién?

Gaspar Garrote Cuevas: Suelen agredir en un 50% los propios pacientes…. El resto, familiares, acompañantes, etc. El observatorio nacional de agresiones en reuniones mantenidas con el ministerio de sanidad, de justicia e interior y con el defensor del pueblo, a lo largo de estos 10 años, hemos conseguido que se cataloguen como atentado las agresiones a los médicos en el ejercicio de su trabajo en el sector público. Sin embargo en el sector privado, que atiende el 30% de la sanidad española, no se considera como atentado. Por ello hemos presentado en el Parlamento Europeo la solicitud de consideración de la relación médico paciente, del acto médico en sí, como bien inmaterial de la humanidad, con el objetivo de hacer ver a los legisladores, que lo que se vulnera y atenta es esa relación médico enfermo, independientemente de si esta se produce en el ámbito público o en el privado.

JMF: Os está pasando como con los profesores…

Gaspar Garrote Cuevas: Con un pequeño matiz… Aquí el agresor lo hace con conocimiento de causa, por su edad, y agrede a quien está allí para ayudarle en su sufrimiento o en el de su familiar. Es inaudito adoptar actitudes hostiles y agresivas a quien está tendiéndote la mano para ayudarte en un problema de salud. Otra cosa es, cuando el médico no te receta lo que tú quieres… No te prolonga la baja laboral como tú quieres… O el sistema que provoca las listas de espera, el paciente lo personaliza en el médico que va a atenderle.

JMF: ¿Como se resuelve eso?

Gaspar Garrote Cuevas: Yo pienso que son dos los pilares en los que se ha de cimentar esa “resolución”:

1- Una mayor educación… !En valores! Estamos asistiendo a una sociedad crispada, frustrada por la inmediatez con las que pretende alcanzar todo, carente de educación cívica y moral; donde el buenismo y el relativismo están creando generaciones que se sienten vacías, y la hostilidad y la agresividad son las respuestas que son capaces de encontrar.

2- Y conseguir que a través, entre otros, de los medios de comunicación, se sensibilice tanto a la población como a los legisladores, para que la ejemplaridad de la pena, sirva también de freno. Por ahora, en la sentencia emitida en estos 10 años, un 25% de las agresiones tienen penas de cárcel; el resto son tratadas de diferente forma: multas, alejamientos etc.

JMF: ¿Se relaciona esto con la falta de medios en la sanidad? Minutos por enfermo, etc.

Gaspar Garrote Cuevas: Es un factor más, pero desde luego no es el más importante. Basta recordar que hace 40 años, por ejemplo, la medicina no disponía de los medios técnicos que hoy tiene, y la relación médico paciente estaba super valorada. Hoy, esta relación sigue estadísticamente muy bien valorada, no se culpa al personal sanitario ni de la falta de medios humanos, ni del tiempo de consulta y sin embargo somos agredidos.

JMF: ¿La sociedad ha perdido el respeto a todo y también a los médicos?

Gaspar Garrote Cuevas: ¡Generalizar asegura cometer errores! Pero es cierto que el respeto, un valor importante en las relaciones interpersonales, no brilla precisamente hoy. Lo que brilla es, que me respeten a mí, pero respetar yo… no se aplica. Ya te comentaba antes que la educación, el respeto mutuo, y otros valores morales, no solo no están presentes, sino que parece que se han olvidado. Lo lógico sería, que supiéramos “dar las gracias”, cuando recibimos una atención médica de alta calidad, no ya solo a los profesionales, sino a un sistema sanitario público y privado, considerado de los mejores del mundo.

JMF: ¿Es de alta calidad la atención médica española?

Gaspar Garrote Cuevas: ¡Sin lugar a dudas! En casi todas las especialidades somos referente mundial…: trasplantes, cardiohemodinamica, cirugía de corta estancia y un largo, etc. Pero que quede claro, de unos años para acá, a base del esfuerzo, sacrificio y entrega de los profesionales sanitarios. Somos los peor pagados, por eso tantos médicos españoles se han marchado fuera, los menos reconocidos en nuestro propio país y explotados por un sistema que se arruina por el gasto farmacéutico. Los políticos presumen de este sistema sanitario, pero se ocupan muy poco de sus profesionales, para mantenerles estimulados.

JMF: Y, ¿como bajar el gasto farmacéutico para poder invertir más en profesionales sanitarios?

Gaspar Garrote Cuevas: Yo no soy gestor y no tengo soluciones; si las tuviera me habrían contratado, supongo. Pero sí sé, que un sistema sanitario abierto a todos, sin copago, con una enorme carga asistencial, necesita adecuada financiación. Los políticos y los economistas son los que han de buscar soluciones, y menos cargos públicos, menos tarjetas Black y una buena gestión, que es lo que España no tiene.

JMF: ¿Tenemos buenos médicos y mal sistema?

Gaspar Garrote Cuevas: No, tenemos buenos médicos y un buen sistema, lo que tenemos es malos gestores.

JMF: Gracias Gaspar, un abrazo.

Gaspar Garrote Cuevas: De nada.