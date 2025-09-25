Benteler inaugura en Burgos una planta fotovoltaica que generará energía equivalente al consumo de 1.600 hogares

Mariluz Martínez / ICAL

Benteler inauguró hoy una planta fotovoltaica para dotar de energía renovable a su sede en Burgos durante los próximos 15 años. La nueva instalación, desarrollada gracias a la financiación y gestión de GreenYellow y construida por la empresa local Abasol, generará hasta 5.738 MWh anuales, equivalente al consumo de más de 1.600 hogares.

La presentación contó con presencia de la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala; el presidente de Europa y director de operaciones de Benteler, Ricardo García; el director de las plantas de Burgos y Palencia de la compañía, Roberto Cosío; el director general de GreenYellow, Nicolas Daunis; y el socio director de Abasol, Ismael Martín.

El presidente de Europa y director de operaciones de Benteler Automotive Modules, Ricardo García, aseguró que esta nueva planta fotovoltaica garantizará a nuestras instalaciones de Burgos “un suministro estable de energía cien por cien renovable” durante los próximos quince años. Una planta que ocupa casi diez hectáreas y que supone, dijo, “mucho más que una infraestructura energética” ya que representa “un hito clave” en su estrategia de sostenibilidad, “evitando lanzar a la atmósfera 884 toneladas de CO2 al año”, siendo “un paso firme” para su objetivo de alcanzar emisiones netas en 2050.

Esta compañía, presente en Burgos desde 1989 y que, en la actualidad, cuenta con más de 600 trabajadores en la planta y otras 90 personas en las oficinas centrales, situadas también en Burgos, “reafirma así su compromiso con esta ciudad y con su desarrollo industrial”. “Creemos en una industria que combine competitividad con responsabilidad medioambiental y este proyecto demuestra que es posible avanzar hacia un futuro donde el crecimiento económico vaya de la mano del respeto al entorno, la eficiencia energética y la innovación tecnológica”, sostuvo.

En Benteler, resaltó que se centran en cinco áreas claves alineadas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas: el cambio climático, la economía circular, la gestión del agua, el bienestar de los empleados y sus condiciones de trabajo, y la conducta empresarial responsable. “Cada paso que damos está orientado hacia un futuro más sostenible y hacia la construcción de una industria de automoción más respetuosa con el medio ambiente”, exclamó.

García recordó que el próximo año se cumplen 150 años de historia como empresa familiar y subrayó que “siempre hemos estado comprometidos con la sostenibilidad, incluso, antes de que este concepto se convirtiera en un objetivo estratégico para la industria”. Así, destacó que “hoy, con este proyecto, reafirmamos esta visión, la de una empresa que mira al futuro con ambición, responsabilidad y confianza”. “Estamos convencidos de que esta inauguración marca el inicio de una nueva etapa, más limpia, más eficiente, sostenible para Benteler y para Burgos”, concluyó.

Por su parte, el director general de GreenYellow, Nicolas Daunis, desveló que Benteler buscaba “un socio capaz de transformar un reto en una oportunidad” y que “su visión ambiciosa nos motiva a aportar toda nuestra experiencia para alcanzar un objetivo común: avanzar en la descarbonización y en la eficiencia energética de sus operaciones”.

Se trata, explicó, de “una planta solar compleja, diseñada con los más altos estándares de calidad y preparada para garantizar una producción estable, eficiente y sostenible a largo plazo para la industria de Burgos, en este caso Benteler”. “Este proyecto demuestra lo que podemos lograr cuando la confianza y la innovación trabajan de la mano”, resaltó.

“Una de las cinco más grandes de Castilla y León”

El socio director de Abasol, Ismael Martín, afirmó que se trata de “una de las cinco instalaciones más grandes de autoconsumo” fotovoltaico de Castilla y León y “la más avanzada técnicamente”. Reconoció que este proyecto supuso un reto para esta empresa burgalesa porque “se trata de producir energía verde, fiable y económica” para Benteler, “que es todo un referente industrial en la ciudad”. “Una planta industrial que tiene que competir con otras fábricas en España y fuera de España y en la que hemos puesto nuestro granito de arena para hacerla más competitiva”, expuso.

Asimismo, destacó la particularidad de que “se ha instalado y se ha proyectado para en un futuro utilizarla como agrivoltaica, para cultivo en la próxima campaña de lavanda”. Así que, en principio, avanzó que “si todo va bien, el próximo año por estas fechas, debería estar colorido”. “Se han plantado mil árboles de diferentes especies y hemos sido extremadamente escrupulosos con las prospecciones arqueológicas que hemos tenido que realizar”, desveló

En definitiva, afirmó que “GreenYellow ha promovido una planta fotovoltaica técnicamente impecable para que Benteler le saque el máximo partido a su actividad de fabricación de componentes de automoción” y que en Abasol “estamos dispuestos y disponibles para trabajar codo a codo con el tejido industrial de Burgos”.