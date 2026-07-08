MADRID, 03/03/2022.- La Bolsa española ha comenzado este jueves con una leve caída del 0,15 %, pendiente de la invasión rusa en Ucrania, y después de que el presidente de la Reserva Federal de EE.UU. (Fed), Jerome Powell, anunciara una subida de los tipos de interés de 0,25 puntos este mismo mes. EFE/Altea Tejido

El IBEX 35 cae un 2,73% tras el anuncio de la vuelta de los ataques entre EE.UU. e Irán

El IBEX 35 ha bajado el 2,73 % este miércoles, y ha vuelto al nivel de los 19.100 puntos, en su peor sesión en más de cuatro meses, por la finalización del alto el fuego entre EE.UU. e Irán, que también ha disparado de nuevo el precio del petróleo (7 %).

El principal índice del mercado bursátil nacional, el IBEX 35, ha perdido 535,9 puntos, ese 2,73 %, y ha terminado las negociaciones en los 19.104,3 puntos, en su tercera sesión consecutiva a la baja y en su peor jornada desde principios de marzo -pocos días después del estallido del conflicto en Oriente Medio-. En lo que va de año, reduce sus ganancias acumuladas al 10,38 %.

El IBEX 35 iniciaba la jornada con pérdidas del 0,5 %

El IBEX iniciaba la jornada con pérdidas del 0,5 % pero pronto ahondaba en su caída, en sintonía con los principales parqués europeos, a medida que escalaban las tensiones el marco del conflicto de Oriente Medio, que ha resurgido tras los ataques que inició Irán en la víspera en el estrecho de Ormuz.

EEUU respondió con una ofensiva al país persa y, posteriormente, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses repartidas por países del Golfo Pérsico.

Tras ello, y en el marco de la cumbre de la OTAN que se celebra este miércoles en Ankara (Turquía), el presidente estadounidense, Donald Trump, anunció la finalización del alto el fuego con Irán y su negativa a negociar más con el país persa y amenazó con llevar a cabo nuevos ataques esta noche.

El crudo brent de referencia en el Viejo Continente repuntaba el 7,42 % al cierre de los mercados de renta variable europeos, en la que podría ser su mayor subida diaria desde principios de abril y el barril rozaba el nivel de los 80 dólares. El crudo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) también sumaba el 7 % y superaba los 75 dólares por barril.

De los grandes valores del selectivo, Banco Santander ha bajado el 5,06 % en su mayor caída desde los primeros días de la guerra, como el segundo mayor descenso de la tabla; Inditex ha cedido el 4,04 %; BBVA, el 3,64 %; Telefónica, el 0,85 %; e Iberdrola, ha cerrado plano (0,0 %).

Repsol ha liderado las ganancias

Repsol ha liderado las ganancias del IBEX (5,13 %), en su mejor sesión desde que empezó el conflicto, impulsado por el nuevo repunte del precio del crudo.

En Europa, las principales plazas bursátiles han cerrado con caídas generalizadas y Fráncfort ha liderado las pérdidas (-2,23 %); por detrás, París ha bajado el 2,18 %; el índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización de Europa, el 1,82 %; Milán, el 1,22 %; y Londres, el 1,66 %.

Wall Street abría la sesión con pérdidas y al cierre de los mercados en el Viejo Continente, sus tres principales índices mantenían el tono negativo y el Dow Jones bajaba el 1,5 %; el S&P 500, el 0,98 %; y el Nasdaq, el 0,92 %.

En el mercado de la renta fija, el rendimiento del bono soberano nacional subió 11,1 puntos básicos, hasta el 3,584 %, ante el riesgo de que la inflación escale y se produzcan subidas en los tipos de interés.

En el mercado de las divisas, el euro cedía el 0,13 % en su cruce con el dólar, hasta 1,1397 dólares al cambio.

El oro retrocedía el 2 % y la onza se movía en 4.024 dólares, mientras que la plata bajaba el 4,5 % y se cotizaba en 57,3 dólares por onza.

El bitcóin cedía el 3,25 % y se intercambiaba en torno a 61.600 dólares.