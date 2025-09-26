Gala de entrega de los Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora y conciertos gratuitos de Raphael, La Poptelera y Renovation Experience. Asisten, entre otros responsables institucionales, el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, y la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, Isabel Blanco.

Caja Rural Zamora insta a las administraciones a agilizar proyectos para no «lastrar la recuperación del territorio»

Juanma de Saá / ICAL

El director general de Caja Rural de Zamora, Cipriano García, advirtió hoy de que la “demora” en la puesta en marcha de proyectos estructurales “lastra las verdaderas posibilidades de recuperación de nuestro territorio”, en referencia a asuntos como la ubicación de una unidad del Ejército de Tierra en los terrenos del antiguo campamento militar de Monte la Reina, en el término municipal de Toro, y el desdoblamiento de la N-122 para comunicar por autovía la capital zamorana con la frontera portuguesa, entre otros.

“Proyectos como el campamento militar de Monte la Reina, fundamental para la reactivación de la provincia, cuya aceleración es absolutamente prioritaria, esperando que la ocupación anunciada de los 1.400 efectivos sea una realidad y no se convierta, simplemente, en una instalación recurrente, que se utilice solo para actuaciones puntuales, sin esta dotación fija”, indicó.

“La N-122, proyecto incomprensiblemente pendiente y absolutamente necesario para nuestra conexión con Portugal. La posibilidad de atracción de algún centro de datos, aprovechando nuestra abundante producción de energía limpia en la provincia, de la que nunca hemos obtenido ningún rédito, a pesar de ser una provincia eminentemente productora durante los últimos 90 años”, añadió.

Asimismo, mencionó el “apoyo decidido” a la implantación de empresas transformadoras de los productos agropecuarios zamoranos, “generadoras de puestos de trabajo en el ámbito rural, como el futuro matadero industrial de Fuentesaúco” y la necesidad de “facilitar” iniciativas que “apoyen” la ganadería en régimen extensivo y la promoción de empresas, “con incentivos fiscales”, que “mantengan limpios nuestros bosques, evitando la generación de incendios y asentando población rural”.

Polígono de Monfarracinos

El director de la cooperativa de crédito dedicó un “reconocimiento” a la Junta de Castilla y León por la “celeridad” en el desarrollo del polígono de Monfarracinos. “Debe suponer un polo de atracción de empresas importantes, que supondrán la generación de riqueza y empleo”, valoró.

Asimismo, felicitó a la Administración autonómica, a la diócesis de Zamora y a las instituciones locales zamoranas por la nueva edición de la exposición de Las Edades del Hombre, ya que la provincia “necesita proyectos estratégicos y de envergadura que sirvan de palanca de cambio”.

También destacó la “constatación definitiva” de la ampliación del Centro de Transportes de Benavente, “como punto neurálgico del transporte nacional”.

Cipriano García hizo estas declaraciones en el recinto ferial de Ifeza ante 2.000 personas durante su intervención en la gala de entrega de los XXVIII Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora.

El acto contó con la presencia del presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán; el alcalde de Zamora, Francisco Guarido; la vicepresidenta de la Junta de Castilla y León y consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco; la consejera de Industria, Comercio y Servicios, Leticia García; el presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez; el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, Fernando Prada, y el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco.

También asistieron el obispo de Zamora, Fernando Valera, el general de Brigada de la XII Zona de la Guardia Civil, el director general de Caja Rural de Salamanca y el director ejecutivo de la Fundación Caja Rural, entre otros representantes de instituciones y entidades públicas y privadas.

“Mi mensaje es, como siempre, positivo pero realista. Llevamos muchos años perseverando, trabajando con ilusión y esfuerzo y solicitando altura de miras. El interés de esta entidad es posibilitar que la prosperidad y el desarrollo sea de la gran mayoría y no solo de unos pocos elegidos”, subrayó.

“Unidad ficticia”

El director de la Caja tildó de “falacia” la “unidad ficticia”, que “conduce a la nada, al fracaso y a la frustración”. De esta manera , incidió en que la unidad “debe ser real, de quienes quieren crecer juntos, aunar, respetar, impulsar, ayudar y, sobre todo, anteponer el bien general al interés particular”.

“En Caja Rural, tenemos fe en nosotros mismos y en un proyecto común, que es el nuestro porque el fracaso es la herramienta de quienes ni siquiera lo intentan. Nuestro origen zamorano, una tierra dura y difícil, nos obliga a avanzar, apostar y confiar en nuestras posibilidades”, consideró.

“La Caja cree que el presente y el futuro solo depende de nosotros, de quienes quieren creer y luchan por ello. Este mensaje va también para los incrédulos: vamos a seguir intentando que Zamora, nuestra tierra, invierta el sentido de su historia, mirando al futuro con esperanza, con ambición y con grandeza”, concluyó.