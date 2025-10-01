Cajaviva Caja Rural y FAE Burgos refuerzan su colaboración en apoyo al tejido empresarial

El presidente de FAE Burgos, Ignacio San Millán, ha mantenido un encuentro institucional con el director general de Cajaviva Caja Rural, Ramón Sobremonte, con motivo de su reciente nombramiento. Durante la reunión, ambos repasaron los principales ámbitos de colaboración entre Cajaviva y la Federación de Asociaciones Empresariales (FAE) destacando la relevancia de continuar desarrollando las sinergias establecidas en los últimos años a través de iniciativas conjuntas como los Premios FAE de Oro, los Premios FAE Cajaviva Pymes y el Estudio Socioeconómico anual de Burgos que FAE elabora para la entidad.

Ramón Sobremonte manifestó la voluntad de Cajaviva de seguir apoyando al tejido empresarial burgalés desde su actividad financiera, reafirmando el compromiso con los proyectos compartidos que contribuyen al crecimiento económico de la provincia. Ambas instituciones coincidieron en la necesidad de impulsar nuevas acciones que favorezcan el desarrollo económico y social de Burgos, consolidando su papel como agentes clave en el fortalecimiento del entorno empresarial local.

Este encuentro representa un nuevo avance en la relación entre Cajaviva y FAE, basada en la confianza, la cooperación y el compromiso con el futuro de la provincia.