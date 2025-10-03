Diputación de Burgos e Iberdrola garantizan el suministro de energía renovable a 300 municipios y entidades locales

ICAL

La Diputación de Burgos e Iberdrola firmaron un nuevo acuerdo marco para el suministro de energía eléctrica con Garantía de Origen 100 por 100 renovable a más de 300 ayuntamientos y entidades locales de la provincia en el marco de la central de contratación provincial. El contrato abarca un total de 3.462 puntos de suministro y un volumen anual de 32 gigavatios hora, lo que supondrá un ahorro del 18 por ciento respecto a los precios actuales.

El convenio fue suscrito por el presidente de la Diputación, Borja Suárez, y el delegado comercial de Iberdrola en Castilla y León, Celiano García, y tendrá una duración inicial de dos años, con posibilidad de prórroga por otros dos. El acuerdo es fruto de un proceso de licitación pública en el que Iberdrola resultó adjudicataria.

El presidente de la Diputación subrayó que “este acuerdo marco garantiza a los municipios de la provincia un suministro eléctrico eficiente, sostenible y con las mejores condiciones, facilitando la gestión y contribuyendo al desarrollo local y la transición energética en Burgos”.

Por su parte, el delegado comercial de Iberdrola señaló que “para Iberdrola es un orgullo renovar la confianza de la Diputación de Burgos y seguir acompañando a las entidades locales en su apuesta por la energía cien por cien renovable, la electrificación, la eficiencia y la digitalización de la gestión energética”.

La eléctrica pondrá a disposición de los municipios integrados su plataforma de gestión, un servicio de atención permanente 24 horas y asesoramiento en eficiencia energética y electrificación. La central de contratación de la Diputación busca simplificar los procedimientos administrativos, generar ahorros mediante economías de escala y reforzar la sostenibilidad de los servicios públicos.

El número de municipios adheridos pasó de 298 en 2023 a 324 en 2025, lo que refleja un incremento del alcance del acuerdo y el compromiso creciente de las entidades locales con un modelo de gestión energética sostenible.