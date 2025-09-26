Dujo, reelegido por aclamación como presidente regional de Asaja

La candidatura de Donaciano Dujo, presidente, y José Antonio Turrado, secretario general, resultó reelegida por aclamación por los cerca de 200 compromisarios de las nueve organizaciones provinciales de la Comunidad Autónoma en el XI Congreso de ASAJA de Castilla y León. El acto ha sido clausurado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, y por el presidente nacional de la organización, Pedro Barato. El lema elegido para el Congreso, “Más unidos. Más útiles”, resume dos objetivos principales de la organización profesional agraria: primero, trabajar por la unidad del campo para ser fuertes y defender al sector en un momento extraordinariamente complejo, con una nueva PAC en debate y un tenso panorama geopolítico, y segundo enfocar toda su estrategia sindical y de servicios a ser útil a las necesidades de los socios, los agricultores y ganaderos.

Tras la reelección, Donaciano Dujo dio las gracias a los 18.000 socios de la organización y especialmente a los compromisarios que hoy le han dado su apoyo, así como a los equipos de trabajadores y sindicales de cada una de las provincias por su labor y compromiso diario con ASAJA. “Estoy orgulloso de mi profesión, de ser agricultor, y más aún de ser presidente de la mejor organización profesional agraria”, apuntó. Dujo remarcó su compromiso “de trabajar con seriedad, firmeza y coherencia por los agricultores y ganaderos, siempre desde la independencia. Tendremos relaciones con las instituciones porque el diálogo es necesario para llegar a acuerdos beneficiosos para el sector, pero nunca hemos estado ni estaremos sometidos por nadie”. En su intervención, Donaciano Dujo repasó los avances logrados por la OPA en estos

años, “mejoras que han beneficiado a todos los agricultores y ganaderos, sean o no de nuestra organización” y subrayó la constante presión ejercida en la calle, con un intenso calendario de movilizaciones: “conseguiremos más o menos, pero lo peleamos siempre, ASAJA responde cuando las cosas están mal, en los despachos y en la calle”.

En estos momentos las sombras que se proyectan en el sector llegan de lejos, “de una nueva PAC que se anuncia y, como cada reforma, trae menos dinero y más trabas, de acuerdos de comercio internacional que permiten la entrada de productos que hunden nuestros precios”. Señaló también como preocupante la situación de números rojos en la que está inmerso el sector cerealista, “con unos precios bajos y a la vez con fertilizantes muy caros. Es un frente que tenemos abierto y por el que seguiremos luchando, porque es vital para nuestra Comunidad Autónoma”.

Por su parte, el también reelegido como secretario regional, José Antonio Turrado, recordó que el anterior congreso celebrado en Ávila, en 1991, fue el congreso de la unidad de ASAJA, justo tras la fusión de las tres organizaciones primigenias (UFADE, Jóvenes Agricultores y CNAG). “Mientras otros han dividido sus organizaciones, y algunos hasta quieren hacer todavía más, ASAJA siempre ha trabajado por la unidad del sector. Mantenernos unidos es nuestro gran logro, porque el campo necesita organizaciones fuertes que le defiendan”. Turrado repasó ayudas importantes conseguidas en este periodo tanto para sectores ganaderos como agrícolas, apoyos y cambios normativos en los que la presión de ASAJA ha sido determinante., Y las últimas son las que ahora están en marcha para los afectados por los grandes incendios, 5500 euros para todos los profesionales aportados por la Junta de Castilla y León, y otro montante similar que destinará el Ministerio. “Y nuestro trabajo no se acaba nunca, porque todos los días hay que seguir peleando con ilusión, que no es fácil”, puntualizó.

El discurso final corrió a cargo del presidente nacional de ASAJA, Pedro Barato, quien felicitó a la candidatura elegida y señaló que la voz de Donaciano Dujo y de Castilla y León es esencial en ASAJA nacional, En su intervención, Barato señaló que “hoy los problemas del sector no vienen de Valladolid, sino que se llaman Mercosur, aranceles o acuerdos con países de los que apenas nos enteramos pero que tienen consecuencias en lo que entra en nuestro mercado, y eso impacta en nuestra rentabilidad”. Barato señaló que la PAC que se anuncia “es un desastre y tiene que volver a corrales para ser modificada de arriba abajo”, y anunció próximas movilizaciones en la capital comunitaria, Bruselas, en las que ASAJA estará junto a otras organizaciones agrarias francesas, italianas y portuguesas.

Intervenciones

En la clausura del Congreso Regional intervino la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, quien defendió “un presupuesto fuerte e independiente para que la PAC siga siendo uno de los pilares de Europa”, mientras que la apertura de la jornada fue el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones. Además, hay que destacar entre las autoridades invitadas la presencia del presidente del Consejo Económico y Social de Castilla y León, Enrique Cabero, y también del alcalde del Ayuntamiento de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera.

Las palabras de bienvenida en la inauguración corrieron a cargo de Joaquín Antonio Pino, el presidente de la organización anfitriona, ASAJA Ávila, quien destacó la gran implantación de la OPA en la provincia, así como el trabajo reivindicativo y técnico ofrecido, destacando especialmente su defensa del sector ganadero frente a los ataques del lobo, en la provincia de la región que sufre más ataques.

El congreso incluyó dos ponencias, una sobre Marco Financiero Plurianual y futura PAC 2028-2034, a cargo del director de la Oficina de ASAJA ante la UE, José María Castilla, y Los mercados de cereales, opciones para el agricultor, a cargo del director general de Cepetra Ibérica, Daniel Martínez Menéndez.