El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, y el de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, participan en la reunión con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, sobre la planificación del transporte energético en la Comunidad.

Economía y Medio Ambiente vuelven a pedir al Gobierno que garantice suministro eléctrico y desarrollo industrial

ICAL

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, aseguró hoy que la Comunidad “quiere que la energía que se genera en cantidad en Castilla y León sirva y contribuya para nuestro desarrollo industrial” por lo que van a solicitar al Gobierno central “la garantía del suministro eléctrico” en la región.

Así se pronunciaba el dirigente autonómico minutos antes de la reunión que, junto al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta, Juan Carlos Suárez-Quiñones, mantienen con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, con el objetivo de analizar la propuesta de planificación de electricidad con horizonte 2030 en Castilla y León.

“Para nosotros este es un tema particularmente importante y necesario porque en Castilla y León tenemos dos circunstancias a la vez: un sector industrial potente con un peso mayor que la media española y una generación eléctrica que nos sitúa en el liderazgo entre las energías renovables”, resaltó el consejero a las puertas del Ministerio de Energía.

En esta línea, Carriedo insistió en que la Comunidad “necesita energía porque tenemos un sector industrial potente y diversificado”, por lo que en esta reunión van a visibilizar ante el Ministerio la exigencia de que “esa energía que se genera en cantidad en Castilla y León sirva y contribuya para nuestro desarrollo industrial y, por tanto, sirva para el desarrollo de las industrias y los planes que las empresas tienen en marcha”.

Para Carriedo, la garantía del suministro eléctrico “es fundamental” de cara a los “proyectos industriales singulares que han identificado a Castilla y León como el lugar ideal para invertir”. “Tenemos identificados proyectos industriales en nuestra comunidad para los próximos años por un importe de más de 15.000 millones de euros de inversión y en muchos de estos casos, el factor determinante para que se puedan llevar a cabo es la garantía del suministro eléctrico. Y nosotros lo que estamos solicitando al Ministerio es precisamente esto, la garantía del suministro eléctrico”, subrayó.

“En nuestra comunidad existe la singularidad de que generamos energía y tenemos que trasladar el hecho de que aquellas comunidades generadoras de energía, que además consumimos menos energía de la que generamos y por solidaridad destinamos esa energía al resto de España, también somos necesitadas de estas inversiones para que esta energía se consuma en los proyectos industriales de Castilla y León”, prosiguió el consejero, que alertó de que “sería muy difícil de explicar” a los ciudadanos de la Comunidad “que estamos produciendo energía y, sin embargo, luego hay proyectos industriales que no se pueden llevar a cabo por falta de suministro eléctrico”.

Por eso, Carriedo señaló que llegan a esta reunión para “defender” el argumento de que “si somos capaces de generar energía, tenemos que ser capaces también de que los proyectos industriales que se van a hacer en Castilla y León puedan consumir esa energía y no sea una restricción a la hora de hacer esos proyectos”.