Educación trabaja en vincular los contenidos de la FP a las verdaderas necesidades del mercado laboral

ICAL

La consejera de Educación, Rocío Lucas, aseguró hoy en Valladolid que el sistema de Formación Profesional (FP) se enfrente a “desafíos” y “retos”, que pueden condicionar el futuro de estas enseñanzas en la Comunidad, como la “rápida” obsolescencia de las habilidades debido al avance tecnológico, la necesidad de afrontar la alineación entre los programas de formación y las exigencias del mercado laboral y la necesidad “constante” de inversión en infraestructuras y recursos.

También, apostó por facilitar a quienes adquieran esta formación su progresión en el sistema educativo así como el desarrollo del aprendizaje profesional a lo largo de la vida y orientar la planificación de estos sistemas educativos y formativos, de forma que esté alineada con las políticas sociales, económicas y de empleo, de desarrollo mundial y de ordenación territorial. No en vano, subrayó, según recogió la Agencia Ical, que la FP es una herramienta “esencial” para el desarrollo de competencias y habilidades técnicas que son “vitales” para el crecimiento económico y la competitividad de cualquier país.

Con motivo de la inauguración el IV Foro de Formación Profesional Castilla y León, que tiene lugar hoy y mañana miércoles en la Feria de Valladolid, Lucas apuntó que esos desafíos requieren de soluciones “adaptadas”, “eficaces” y “eficientes”. Por un lado, la baja densidad de población y el envejecimiento de la población rural suponen un reto estructural que impacta directamente en la capacidad de estas zonas para atraer y fidelizar talento. Por otro, la diversificación de la economía regional y la adaptación a las nuevas demandas de sectores como la industria 4.0, las energías renovables, la bioeconomía o los servicios avanzados, que exigen un sistema de FP “dinámico”, “innovador” y “alineado” con estas nuevas realidades.

Unas peculiaridades que, a su juicio, requieren el despliegue de políticas de transformación cuyo diseño debe tener en cuenta la diversidad territorial de Castilla y León, reconociendo la necesidad de implementar soluciones “específicas” para las áreas rurales y urbanas y garantizar una Formación Profesional “accesible”, “equitativa” y “relevante” en toda la Comunidad. Además, apostó por avanzar en la integración de la Formación Profesional inicial y la formación continua, con el objetivo de construir un sistema flexible que facilite a las personas la transición entre diferentes niveles de cualificación y acceder a oportunidades de aprendizaje a lo largo de toda su vida. También, se refirió al “gran reto” de una FP de carácter dual que combine la formación en el centro educativo con la experiencia práctica en las empresas en todas las ofertas formativas.

Tras reconocer que se está en un momento “crucial” en el que las políticas públicas en materia de Formación Profesional juegan un papel fundamental en el desarrollo económico y social de las comunidades, la consejera de Educación recordó que la FP avanza cada año y aumenta su número de alumnos, hasta los 48.600 matriculados en este curso en Castilla y León. Una cifra que, precisó, es la mayor de toda la serie histórica. También se refirió a la empleabilidad que, al finalizar los ciclos de las 22 familias implantadas en la Comunidad, llega al 87,4 por ciento; el 93,7 por ciento de los egresados encuentra trabajo en la Comunidad y el 86,6 por ciento en su provincia de origen. “Es un dato relevante por que ayuda a fijar población en el territorio”, aseguró.

Rocío Lucas añadió, según Ical, que este éxito está relacionado con la oferta formativa “amplia, equilibrada y distribuida” por toda la región, ya que hay ciclos tanto en zonas rurales como urbanas, con 153 titulaciones diferentes. En este sentido, señaló que el actual curso cuenta con 206 centros, que imparten 1.168 ciclos de FP. De ellos, 147 son de titularidad pública y 37 tienen la condición de centros integrados de Formación Profesional, lo que supone una de las redes más extensas de este tipo de infraestructuras en España. En este apartado, también se diferencia entre los 17 ubicados en la zona rural y los 20 en las capitales de provincia. Por último, hay cuatro centros de Castilla y León que forman parte de la Red de Excelencia Estatal, de los que dos han logrado formar parte de la Red Europea de Centros de Excelencia Profesional, conocida como CoVE .

Lucas añadió que el alumnado de FP en Castilla y León alcanza un elevado nivel de formación, tal y como queda demostrado en los éxitos en los últimos campeonatos nacionales de competencias profesionales, tras conseguir cinco medallas de oro, dos de plata y una de bronce.

A lo largo de estos dos días, más de 450 personas participarán en el IV Foro de Formación Profesional, que está dirigido principalmente a centros educativos y empresas. Es un espacio de encuentro, reflexión y proyección de futuro en torno a la FPl contará con la presencia de expertos nacionales e internacionales. El programa está estructurado en tres bloques: la visión europea de la FP, la implicación del tejido productivo y el análisis de los grandes retos que marcarán el futuro de estos estudios.

La primera jornada contará con la participación de destacados expertos internacionales y representantes de instituciones clave en el ámbito de la Formación Profesional en Europa. La sesión se abrirá con la ponencia del presidente del European Forum of Technical and Vocational Education and Training, Joaquim James Calleja, para, a continuación, intervenir el experto en políticas de educación y FP en Europa, José Manuel Galvín.

A continuación, le tocará el turno a la gestora en la Dirección General de Empleo, Asuntos Sociales e Inclusión de la Comisión Europea, Paola Andrés, y la responsable de comunicaciones y proyectos de la Asociación Europea de Autoridades Regionales y Locales para el Aprendizaje Permanente, Alicia Gabán.

Otra mesa redonda explorará el concepto de los Centros de Excelencia en Formación Profesional. La jornada matinal se completará con la ponencia de Anastasia Pouliou del Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional.

La sesión de tarde estará dedicada al diálogo entre el ámbito educativo y el empresarial, con tres mesas redondas que abordarán cuestiones estratégicas, como el Pacto por las Capacidades y a la Agenda de Capacidades Europea, implementadas por la Unión Europea; la empresa como motor del nuevo modelo de FP en Castilla y León; y los campeonatos Skills como herramienta para visibilizar el talento, mejorar la empleabilidad y estrechar la colaboración con el tejido productivo.

El segundo día estará dedicado al análisis de los principales retos de la Formación Profesional. Entre las ponencias destacadas, el presidente de Auren España, Javier Cantera, abordará el reto del talento, y el director de Seguridad de la Información (CISO) de Proconsi, Luis Ángel Martínez Cancelo, tratará el reto de la digitalización.

Asimismo, se desarrollarán dos mesas redondas sobre los retos del desajuste de competencias y de la movilidad y la internacionalización. La sesión se cerrará con la intervención del director general de Formación Profesional y Régimen Especial, Agustín Sigüenza, quien presentará las líneas estratégicas para el desarrollo de la nueva FP en Castilla y León.

210 alumnos en CyLSkills

El foro se celebra de forma paralela a los campeonatos CyLSkills 2025, inaugurados ayer y que se desarrollarán hasta el viernes en algunos de los pabellones de la Feria de Valladolid, con la participación de 210 alumnos de 73 centros de la Comunidad, tutorizados y coordinados por 185 docentes.