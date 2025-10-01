El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda presenta un proyecto de presupuestos de 22 millones

ICAL

El Ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) trabaja en un presupuesto al alza, que superará los 22 millones de euros. Así se pone de manifiesto en el documento económico que presentó al Pleno la Concejalía de Hacienda y que constituirá la base de las cuentas municipales de 2026.

Según informan fuentes del Consistorio, el proyecto de presupuestos para el próximo año se está diseñando con un enfoque “realista y prudente, guiado por el objetivo de responder al doble reto de asegurar la prestación de los servicios municipales con los mismos estándares de calidad y afrontar con garantías las nuevas competencias asumidas en los últimos ejercicios”, según explicó la concejala de Hacienda, Ángeles Retamero.

Asimismo, el documento se plantea en un escenario de crecimiento, si bien la cifra definitiva está condicionada por la situación de prórroga de los Presupuestos Generales del Estado y el efecto de la recuperación de las reglas fiscales.

Como novedad, se incluyen los gastos referidos a la nueva competencia en servicios sociales que afecta tanto al capítulo de personal, correspondiente a la nueva plantilla del CEAS, como a los programas de servicios de ayuda a domicilio y ayudas de emergencia. También se incorpora la dotación del incremento de la plantilla de la Policía Local. “El resto de programas mantienen la habitual línea de contención y equilibrio entre ingresos y gastos y transparencia, eficacia y eficiencia en la asignación de los recursos”, detalló Retamero.

Por otra parte, el Pleno aprobó la ordenanza de precios públicos del servicio de ayuda a domicilio del nuevo CEAS Arroyo. Tal como recoge la legislación vigente, los usuarios del SAD colaborarán en su financiación en función de su capacidad económica. El sistema es de copago compartido entre la administración y el beneficiario, sin perjuicio de la gratuidad para las personas cuyos ingresos no superen el IPREM.

“El Ayuntamiento está cumpliendo con el calendario previsto tanto en la selección del personal del CEAS como en la regulación de los distintos programas sociales para garantizar que a partir del 1 de enero de 2026 sea la administración local quien asuma la gestión directa de los servicios sociales del municipio”, tal como repasó la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, María Ramajo.

El nuevo servicio incluye las modalidades de ayuda domiciliaria (atención de las necesidades domésticas, atención personal en actividades de la vida diaria y la promoción de la autonomía y el apoyo a las personas cuidadoras); comida a domicilio; y respiro (atención a la persona dependiente en momentos puntuales supliendo al cuidador principal).

Mociones

La sesión plenaria concluyó con el debate de cuatro mociones, tres de las cuales salieron adelante. Así, se aprobó la propuesta del PSOE de recuperar el Día de la Bici de Arroyo y la de Vox para acometer un estudio para la implantación de un registro genético canino en el municipio. También recibió el visto bueno del Pleno una moción del PP en defensa de las mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género, después de los fallos en los sistemas telemáticos de control de condenados por maltrato.

En cambio, se rechazó la moción del grupo político Vecinos por Arroyo para aprobar una rebaja de dos décimas en el tramo municipal del IBI, para compensar la subida del recibo de la tasa de basura. El equipo de gobierno explicó la necesidad de completar la recaudación del primer año con la nueva tasa para, entonces, llevar a cabo un estudio global de todos los impuestos y tasas municipales en la misma línea que ha colocado a Arroyo en el tercer puesto de municipios de rango poblacional similar al de Arroyo con menor carga fiscal por habitante en Castilla y León.

“Naturalmente que somos conscientes del esfuerzo económico que supone para las familias afrontar este y otros impuestos, pero creemos que la solución no pasa por una bajada general del IBI, que en la práctica beneficia tanto a quienes más tienen como a quienes menos”, argumentó el portavoz de IPAE, José Luis Nicolás, quien recordó que “la vía más adecuada es aplicar bonificaciones específicas dentro del propio impuesto, como se hizo hace apenas un mes con las familias numerosas”.